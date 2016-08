Pedro Martínez no forzará la vuelta de Van Rossom

Antoine Diot, tras regresar de los Juegos de Río, fue una de las dos novedades en la sesión de trabajo de ayer del Valencia Basket en la Fonteta, antes de afrontar mañana la primera cita de la pretemporada frente al TAU en Castellón. La otra fue Jaume Ponsarnau, que después de descansar tras conseguir el bronce con España comenzó su trabajo como segundo entrenador del conjunto taronja. Las únicas dos bajas en la pista fueron Dubljevic, concentrado con Montenegro, y el lesionado Van Rossom.

El seguimiento del belga será, evidentemente, una de las grandes preocupaciones de Pedro Martínez antes del inicio de la ACB. El propio entrenador reconoció tras el entrenamiento que no va a correr ningún riesgo con el base: «Con él vamos día a día. Su proceso es lento porque la lesión es muy grave y peligrosa. No queremos dar ningún paso en falso, más allá de los que seguramente ya se han dado, y hay que tener paciencia. Lo primero es que se recupere de la lesión y lo segundo que lo haga como jugador. No es cuestión de que el día que empiece a entrenar con el grupo ya pensemos que es el Van Rossom de antes». Eso sí, tras diez meses de baja el técnico ya ve la luz al final del túnel: «Está mucho mejor que hace unas semanas. Hay que tener paciencia pero va bien, el trabajo lo está asimilando. No tiene que parar por dolor y después de hacerlo se encuentra bien».

El que sí que trabaja con total normalidad es Vives, tras un verano en el que el Barça insistió en su fichaje. «Es un crack, como profesional y como jugador», así le definió Martínez antes de añadir que su actitud «es fantástica. Por eso hay grandes equipos que lo quieren fichar y por eso estamos contentos de que esté con nosotros. Es un jugador con una actitud hacia el equipo, los compañeros y el trabajo en el día a día excepcional».

El técnico, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar algunos avisos. Primero, hacia los movimientos del verano: «Hemos hecho una plantilla larga y con bastantes jugadores de la temporada pasada, que es algo que nos interesaba mucho. No todos los que nos hubieran gustado pero muchos sí que hemos conseguido que puedan continuar». El segundo, para el que piense que con tener una plantilla larga ya se aseguran los objetivos: «Para dar el máximo se consigue después de muchísimo esfuerzo no después de hablar mucho. En verano todos los equipos parecen muy buenos. La competición es la que pone a todo el mundo donde se merece». Los pies, mejor en el suelo.