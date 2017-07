Cuartos de final El físico traiciona a Murray y Djokovic Andy Murray, con gesto contrariado. / Gerry Penny (Efe) El escocés cae ante Querrey, mermado por problemas de cadera, mientras que el serbio dice adiós lesionado en su brazo derecho COLPISA / AFP LONDRES Miércoles, 12 julio 2017, 20:20

El horizonte se despeja para Roger Federer. Andy Murray y Novak Djokovic, dos de los 'pesos pesados' que quedaban en Wimbledon tras la derrota de Rafa Nadal en octavos ante el luxemburgués Giller Muller, han dicho este miércoles adiós al torneo.

Murray, número 1 del mundo y vigente campeón de Wimbledon, ha caído eliminado en cuartos de final por el estadounidense Sam Querrey (28º), que le ha doblegado por 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 6-1, 6-1.

Con grandes dificultades para moverse desde el tercer set a causa de molestias en la cadera, el británico no pudo reaccionar ante la potencia en el golpeo de Querrey, que se convierte en el primer estadounidense en alcanzar las semifinales de un 'Grand Slam' desde que Andy Roddick alcanzase la final en Londres en 2009.

Murray se quedó así a las puertas de su 22ª semifinal en 'Grand Slam', la octava en el torneo londinense, del que se proclamó campeón el año pasado por segunda ocasión.

Superado sólo una vez por su rival en los ocho últimos precedentes entre ambos, el escocés, de 30 años, llegó a ponerse dos sets a uno al término de la tercera manga. Pero sus problemas físicos le lastraron en los dos últimos sets ante los cerca de 15.000 espectadores que seguían el partido en la pista central. Los problemas de cadera de Murray habían perturbado su preparación para la temporada de hierba.

El californiano Querrey concluyó el partido con 27 'aces'. "Es maravilloso. Es un sueño que se convierte en realidad en Wimbledon, un torneo realmente especial para mí", reaccionó el estadounidense, que cayó eliminado en cuartos el año pasado. Ahora buscará un puesto en la final ante el croata Marin Cilic (6º), que derrotó al luxemburgués Gilles Muller (26º), verdugo de Rafa Nadal en octavos, por 3-6, 7-6 (8/6), 7-5, 5-7, 6-1.

A salvo el número 1

A Murray le quedará el consuelo de ver fuera de peligro su primer puesto en la ATP gracias a la retirada de Novak Djokovic. El serbio se vio obligado a abandonar su partido de cuartos ante el checo Tomas Berdych por una lesión en el brazo derecho, cuando su adversario dominaba ya por 7-6 (7/2) y 2-0. El exnúmero 1 mundial, tres veces campeón en Wimbledon (2011, 2014, 2015), había solicitado la atención de un médico tras perder el primer set.

El serbio estuvo a dos puntos de ganar el primer set ante Berdych, pero dejó pasar la ocasión, lo que supuso un duro golpe. Djokovic ya había pedido la atención de un médico en su partido de octavos de final, en el que venció al francés Adrian Mannarino, pero entonces fue su hombro derecho el que fue masajeado. Esta vez recibió atención por encima del codo derecho y en el antebrazo.

"Es mi codo. Me molesta desde hace un año y medio. Es una pena tener que terminar Wimbledon así. Comencé a sentirlo al principio del torneo, pero el dolor continuó aumentando y hoy fue lo peor", explicó Djokovic. "Lo he intentado todo para jugar en buenas condiciones. Los tratamientos no han funcionado", lamentó el serbio, que no había abandonado en un 'Grand Slam' desde el Abierto de Australia de 2009. Djokovic está pensando ahora en cómo solucionar el problema y contempla parar. "Ahora voy a tener que tomar un tiempo y ver qué se puede. Creo que una pausa es una idea a considerar", afirmó.

Berdych, número 15 del mundo, alcanza las semifinales de Wimbledon como la temporada pasada. El checo ya disputó la final en Londres en 2010.

Quien también estará en semifinales es Federer. El suizo barrió al canadiense Milos Raonic por 6-4, 6-2 y 7-6(4), y se verá las caras con Berdych. Ganador este año ya de un 'Grand Slam', el Abierto de Australia, será la duodécima ocasión en que Federer dispute la penúltima ronda en el All England Tennis Club. El checo será su penúltimo obstáculo en pos del que sería su octavo título en Londres.