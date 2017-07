Muguruza: «A la final tienes que ir lo más tranquila posible»

Garbiñe Muguruza, tras derrotar con mucha contundencia a Magdalena Rybarikova en semifinales de Wimbledon, se mostró eufórica en la sala de prensa del All England Tennis Club. «Jugué un gran tenis, ella es una jugadora talentosa que había hecho un gran torneo», detalló Muguruza sobre su rival, a la que liquidó en poco más de una hora (6-1 y 6-1). La española explicó que, pese a que desde fuera pudiera haber parecido «fácil», no lo fue. «Ojalá me sintiese siempre así», aclaró.

En el que puede ser su segundo título de 'Grand Slam', tras Roland Garros 2016, la española de origen venezolano manifestó que en la final no se puede pensar «en jugar perfecto». «Hay que ir lo más tranquila posible», reconoció.

La finalista en 2015 recordó aquella final en la que cedió con Serena Williams, y admitió que en esa ocasión salió «bastante nerviosa» ya que era su primera final de un grande y estaba ante una «superjugadora». «Ahora tengo más experiencia y he aprendido mucho como tenista, sé cómo afrontar los partidos importantes», señaló.

Muguruza también tuvo palabras para la que durante este torneo ha ejercido como entrenadora, la aragonesa Conchita Martínez. «Me ha ayudado mucho durante el torneo, que es muy largo. Sobre todo, cómo hay que entrenar y prepararse». Conchita es la única española en la historia que ha vencido en Wimbledon, por lo que Garbiñe aseguró que «ojalá me pueda ayudar aquí».

Con respecto a su rival, la estadounidense Venus Williams, explicó que «una final es una final», por lo que las opciones para cada una «están al 50%». Pese a que Venus ha jugado la final del tercer grande de la temporada en ocho ocasiones (con cinco títulos, el último en 2008), Muguruza afirmó que la experiencia en estas ocasiones «no importa tanto».

La que será, como mínimo, número ocho de la WTA el próximo lunes, y con opciones de colocarse cuarta si vence a Venus, finalizó asegurando que «estar en una final es un gran logro» y que «espera continuar así para ganar».