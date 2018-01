Los valencianos Roberto Bautista y David Ferrer convocados para la Copa Davis Los tenistas Roberto Bautista y David Ferrer. / LP Sergio Bruguera, Pablo Carreño, Albert Ramos y Feliciano López forman el equipo español que se enfrentará a Gran Bretaña en febrero EFE Valencia Martes, 23 enero 2018, 18:21

Sergio Bruguera, que debuta como capitán del equipo español de Copa Davis, ha convocado a Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos, David Ferrer y Feliciano López, para la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial contra Gran Bretaña, del 2 al 4 de febrero en el C.T. de Puente Romano (Marbella) sobre tierra batida.

Este año, la Federación Internacional de Tenis, permite designar a cinco jugadores en vez de a cuatro. El ganador de esta confrontación se enfrentará, del 6 al 8 de abril, contra el vencedor del duelo entre el que disputan Australia y Alemania en Brisbane.

El conjunto británico, capitaneado por Leon Smith, contará con Kyle Edmund, semifinalista del Abierto de Australia, Cameron Norrie, Liam Broady, además de los doblistas Jamie Murray y Dominic Inglot.

Andy Murray permanece aún de baja tras ser operado de una lesión en la cadera este mes de enero y estará de baja como mínimo hasta la gira de hierba.

Bruguera, que ha presentado su primera convocatoria como capitán del equipo español en la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid, ha explicado que la baja en el equipo del número uno mundial Rafa Nadal -que se ha retirado este martes en cuartos de final del Abierto de Australia por lesión- estaba ya consensuada con el jugador manacorí.

"En cualquier equipo la baja de Rafa Nadal siempre es importantísima, es el número uno del mundo y es evidente que sería importantísimo tenerlo. Por suerte tenemos grandísimos jugadores, un equipo espectacular y estoy convencido que lo supliremos muy bien", ha declarado.

El valenciano David Ferrer es una de las novedades de esta convocatoria, ya que no participaba en la Copa Davis desde el duelo contra la India en septiembre de 2016.

"Para mí es un placer volverlo a convocar, lo he visto jugar el año pasado, volvió a recuperar su nivel y este año ha empezado increíble, es de los jugadores que más en forma está y es uno de los que más puede aportar al equipo a todos los niveles con su experiencia", ha valorado Bruguera.

El capitán ha definido al de Jávea como "uno de los mejores jugadores de la historia de Copa Davis", en la que lleva una racha de 14 victorias consecutivas.

Bruguera ha explicado que su apuesta para el partido de dobles será la pareja formada por Feliciano López y Pablo Carreño, una combinación a la que tiene "confianza" y que espera que dé "alegrías".

Respecto al rival, un equipo británico sin el lesionado Murray pero con el flamante semifinalista en Australia Kyle Edmund, el capitán español ha asegurado que "hace tiempo" que le parecía un jugador "increíble", con "un grandísimo potencial" pero que no acababa de explotar.

"La gente que tiene potencial si trabaja explota, y él está haciéndolo justo ahora, en semifinales del Australian Open. Significa que es unos de los rivales más duros que nos podemos encontrar, lo tenemos que sufrir en el peor momento, pero confío mucho en el equipo y habrá que dar guerra", ha valorado.

Junto al capitán del equipo español ha comparecido uno de los convocados, Feliciano López, que ha agradecido la citación y ha definido el actual como "un momento ilusionante" para todos los jugadores.

"Hace muchos años que no se juega en España y me alegro mucho que sea en Marbella, porque yo soy un fan de Marbella, voy mucho, es una ciudad magnífica y me alegro un montón que esta primera eliminatoria sea allí. Estoy seguro de que será un éxito y el primer año que jugamos allí fuimos campeones, espero que se repita la hazaña", ha valorado el jugador toledano.

En la presentación han participado el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) Miguel Díaz; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el subdirector general de Deporte de Alta Competición del CSD, Carlos Gascón; y el director ejecutivo de Luanvi, Vicente Tarancón, la marca que ha presentado la equipación que lucirán los tenistas españoles.

El presidente de la RFET ha pronosticado "una eliminatoria apasionante" y ha señalado que es "un honor" contar con Sergi Bruguera como capitán y con Feliciano López como jugador, a los que ha deseado "mucha suerte".

Por su parte, la alcaldesa de Marbella ha destacado que es "un gran orgullo" para su ciudad acoger la eliminatoria y "una oportunidad" para mostrar las "condiciones maravillosas" que ofrece la localidad madrileña, aunque ha advertido que hay una gran colonia británica en ella, por lo que la "emoción va a estar asegurada".