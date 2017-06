El valenciano Kühn, campeón del torneo de dobles júnior EFE Domingo, 11 junio 2017, 00:46

Cara y cruz para Nicola Kuhn. El valenciano de 17 años perdió la final individual junior de Roland Garros, pero se proclamó campeón júnior de dobles junto con el húngaro Zsombor Piros. Ambos derrotaron a la pareja estadounidense Vasil Kirkov y Danny Thomas, por 6-4 y 6-4 en 65 minutos. Pocas horas antes, el tenista de Torrevieja había perdido contra el australiano Alexei Popyrin por 7-6(5) y 6-3 en una hora y 21 minutos.

«Hoy no hay decepción, he hecho un gran torneo», dijo el jugador, que señaló que le afectó la fatiga física tras haber disputado tres partidos consecutivos y unas semifinales que duraron tres horas. «El rival ha jugado muy bien y físicamente no he estado ni al 40 %. Me he equivocado en algunos tiros y todo se ha jugado en el primer set. Luego él ha elevado su nivel. Todo hubiera cambiado si hubiera ganado el primero», analizó sobre su final de individuales.

«El dobles para mi es algo inusual, me he alegrado por las dos cosas. Aunque no sea mi objetivo principal las dos finales eran importantes», señaló Nicola Kühn, quien afirmó que se sintió cómodo con su compañero de dobles y eso les llevó a la victoria.

Pese al triunfo en dobles y a la final en individual, Kühn indicó que ha tomado la decisión de no jugar más júniors, porque siente que tendría una presión suplementaria tras lo hecho en Roland Garros y porque considera que no le aporta nada a su juego.