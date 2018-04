Valencia aúpa a los héroes de la Davis Nadal y Ferrer, que lideraron a España en los dos últimos títulos, inician hoy la eliminatoria ante Alemania para la que Marc López sustituye al lesionado Pablo Carreño MOISÉS RODRÍGUEZ Viernes, 6 abril 2018, 02:09

Rafa Nadal dijo ante los niños que estaba ilusionado por volver a competir y hacerlo con amigos. El tenis es un deporte individual, en el que cada uno mira por sí mismo... hasta que llega la Copa Davis. Desde hoy, en el banco todos celebrarán como suyos los puntos del jugador que vaya de rojo. Hasta Carlos López, el chico que ha cumplido un sueño al ser elegido como sparring del equipo español y que desde el lunes trabajará con ahínco para llegar ahí algún día. Desde esta mañana (11.30 horas) se acabaron las pruebas y las cábalas. Se ponen en juego dos puntos trascendentales para tumbar a la Alemania de Zverev y colarse en las semifinales de la competición favorita para la Armada en el siglo XXI.

El número uno del mundo y sus colegas han formado un selecto club de amigos de la codiciada Ensaladera. Hasta el 2000, España jamás había ganado la segunda competición más antigua del mundo. Desde el cambio de siglo, sus tenistas la han alzado, besado o mordido en cinco ocasiones. Rafa Nadal y Feliciano López han estado en tres de esos momentos gloriosos, mientras David Ferrer ha estado en dos de las finales con victoria.

HORARIOS Viernes, 6 de abril 2018 11.30 horas : David Ferrer - Alexander Zverev Seguido: Rafael Nadal - Philipp Kohlschreiber Sábado, 7 de abril 2018 14.00 horas: Marc López y Feliciano López - Tim Puetz y Jan-Lennard Struff Domingo, 8 de abril 2018 11.00 horas: Tercer partido individual Seguido: Cuarto partido individual

Sergi Bruguera ha reclutado a estos tres tenistas para la batalla frente a Alemania. Para la revancha, aunque él no se lo tome como tal, de la inesperada derrota que sufrió su padre como capitán en 1980. Bruguera ha echado mano de David Ferrer. Quizás pueda ser una decisión sorprendente, pero la designación del tenista de Xàbia no es para nada un premio a su imponente carrera, que también. El valenciano se ha convertido en un jugador fiable en la Davis y junto a Nadal es el único español que ha llegado a las seis victorias en un año en este torneo.

«Sin duda estoy contento por jugar. Competir en la Davis en casa va a ser una de las mayores emociones de mi carrera. Espero estar preparado», comentó David Ferrer minutos después del sorteo. Ver a Rafa Nadal compitiendo hoy en Valencia es el momento más esperado de la semana. Pero quien iniciará las hostilidades con Alemania será el valenciano. Enfrente tendrá al que muchos consideran el tenista del futuro. Alexander Zverev, número cuatro del mundo, va a ser un contrincante durísimo. Aunque la tierra batida es un punto a favor de los españoles, el alemán ya ha ganado torneos importantes en arcilla, como el de Roma de 2017.

Ver a Ferrer jugando en la plaza de toros será un placer para toda la gente del tenis. Nadal en el coso de la calle Xàtiva, el momento más esperado para todos los aficionados que en diferentes grados de asiduidad se asoman a la ventana del deporte de la raqueta. El balear disputará el segundo punto de la jornada. Aunque todos los síntomas han apuntado durante la semana a que sería el número uno del equipo español, ayer quien más y quien menos contuvo un segundo la respiración cuando en el Ayuntamiento se anunciaron los tenistas que disputarán los puntos individuales.

«Vine aquí, he hecho lo que he podido. Físicamente me he encontrado bien y espero estar preparado», deslizó el balear, que enfrente tendrá a Philipp Kohlschreiber, el número dos alemán. Nadal lleva dos años sin disputar un partido de la Davis al planificar la temporada su intención no era comparecer en la antepenúltima ronda. La lesión que le impidió pelear por el Open de Australia y los dos primeros Master 1.000 de la temporada ha propiciado el viraje para que el manacorense juegue hoy en la plaza de toros de Valencia.

La mala noticia se conoció a mitad de la mañana, cuando se anunció la baja de Pablo Carreño por lesión. El asturiano arrastra unas molestias en el pulgar desde el US Open de 2017. «Ha peleado por estar en condiciones, pero al final ha tomado la decisión de que no puede jugar», comentó Bruguera. En su lugar jugará mañana Marc López, experimentado doblista que fue campeón olímpico en Río. Otro amigo de Rafa Nadal.

Como Feliciano López, quien está recuperado para jugar ese partido de dobles. «Estuve dos días bastante mal, pero me siento preparado», afirmó. El toledano ha alzado tres Ensaladeras. Como Nadal, quiere allanar desde Valencia el camino hacia su cuarta y la sexta de España.