Los tres escalones de Nadal hacia el número uno Nadal. / Efe El balear necesita ganar tres encuentros en Montreal para ascender al trono ATP | Podría cruzarse con su verdugo en dos ocasiones Borna Coric, Juan Martín del Potro y Milos Raonic MANUEL SÁNCHEZ GÓMEZ Domingo, 6 agosto 2017, 13:47

A Rafa Nadal le separan tres partidos de alcanzar el número uno del mundo. La baja de Andy Murray en el Masters 1000 de Canadá le abre la puerta a un escenario que no pisa desde junio de 2014. Para ello, Nadal tendría que llegar hasta semifinales, con lo que sumaría 360 puntos que le permitirían acabar con la brecha de 285 puntos que le separa actualmente del británico. Ya sin Novak Djokovic en la carrera por el número uno, por detrás aparece Roger Federer, quien no podría auparse al trono ATP en el torneo canadiense, ya que se encuentra a 1.205 puntos de Murray. No obstante, el suizo sí podría sobrepasar a Nadal si consiguiese el título, y su rival en esta pelea no superase el debut.

Segunda ronda

La condición de cabeza de serie número uno le exime a Nadal de disputar su partido de primera ronda. La última vez que el balear tuvo el privilegio de ser el máximo favorito en un Masters 1000 fue en el de Roma en 2014. La baja de Murray le permite encabezar la parte alta del cuadro, donde su primer rival saldrá del enfrentamiento entre el croata Borna Coric y un jugador procedente de la clasificación. En las rondas clasificatorias no hay grandes nombres, pero sí grandes promesas, entre las que destacan los estaounidenses Ernesto Escobedo y Reilly Opelka. A lo que se suman algunos veteranos como Nicolas Mahut o Mikhail Youznhy. No obstante, Coric no es un rival de buen recuerdo para Nadal. El croata tiene, junto a Dustin Brown (0-2) y Novak Djokovic (24-26), el honor de tener un cara a cara positivo con Nadal. Coric le batió en su primer enfrentamiento en Basilea 2014 y en el último, en Cincinnati el año pasado, mientras que Nadal arrancó una victoria en el Abierto de los Estados Unidos 2015. El croata, una de las perlas de la nueva generación merced a su gran revés y su tenacidad en el fondo, ha mostrado estos días en redes sociales una aparatosa herida en el talón, por lo que habrá que ver su capacidad de recuperación.

Tercera ronda

Si Nadal se llevase la victoria en su debut, podría cruzarse en tercera ronda con la promesa local Denis Shapovalov, Rogerio Dutra da Silva -al que ya venció en Barcelona-, John Isner o Juan Martín del Potro. El argentino es, a priori, el mayor peligro. Del Potro, pese a no estar inmerso en una gran temporada -suma semifinales en Delray Beach como mejor resultado-, siempre es peligroso en pistas rápidas. En Canadá llegó a la final en 2009 y además tiene dos precedentes para su optimismo. Su último enfrentamiento con Nadal le aseguró medalla olímpica, al vencerle en las semifinales de Río de Janeiro, y en su único choque en este torneo, la victoria cayó del lado del de Tandil en 2009. Pese a ello, Nadal lidera el cara a cara por 6 a 4.

Cuartos de final

Aquí el abanico de nombres se amplía. En este cuadrante se dan cita David Goffin -ya recuperado de su lesión en París-, Feliciano López, Hyeon Chung, que le plantó cara a Nadal en Barcelona, el joven ruso Daniil Medvedev y Milos Raonic, entre otros. El canadiense es el máximo favorito a llegar hasta cuartos. Por jugar en casa y porque su saque se adapta a la perfección a la pista y a las bolas, más rápidas que de costumbre. Sin embargo, al alto jugador de origen montenegrino, Nadal le tiene tomada la medida. En sus nueve enfrentamientos, el balear venció en siete ocasiones. Esta misma temporada ya le batió con mucha superioridad en el Abierto de Australia. Además, en su único partido en Canadá, la final de 2013, Nadal solo cedió cuatro juegos.

Semifinales y final

En el horizonte más lejano, y ya como número uno, Nadal podría encontrarse con Alexander Zverev en semifinales y con Roger Federer -segundo cabeza de serie- en la final. Pero lo primordial, y antes de pensar en posibles títulos, es ganar un mini torneo de tres partidos, que coronaría a Rafa Nadal como nuevo número uno del mundo.