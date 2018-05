Taberner debuta y Ferrer cae en primera ronda en París David Ferrer, ayer. / EFE «Creía que lo mejor era venir y dar un paso adelante», señala Bautista, en Roland Garros días después de perder a su madre EFE/R. D. PARIS. Martes, 29 mayo 2018, 00:49

El tenis valenciano encajó ayer dos derrotas con lecturas contrapuestas en primera ronda de Roland Garros. La de Carlos Taberner deja las buenas sensaciones del debut en un grand slam del jugador que entrena en la Lozano-Altur Tennis Academy. La sorpresa negativa llegó con el adiós de David Ferrer ante el joven Jaume Munar.

Taberner (194 del mundo) cedió este ante el griego Stefanos Tsitsipas, una de las sensaciones del circuito y que acaba de disputar la final del Conde de Godó. El valenciano plantó cara sobre todo en las tres primeras mangas. Las dos primeras duraron más de una hora y se adjudicó la tercera. Después de eso tuvo que irse unos minutos para tratarse en el vestuario.

Finalmente cedió por 7-5, 6-7 (5), 6-4 y 6-3 en tres horas y 31 minutos y en lo que fue su estreno en un cuadro final de un grand slam. Taberner, de 20 años, ha ganado en París los tres partidos de la ronda previa, el último al alemán Oscar Otte.

Junto a Wawrinka -finalista el año pasado y que cayó ante García-López-, Ferrer protagonizó la sorpresa negativa de la jornada. Cedió ante otro debutante en Roland Garros (Jaume Munar, 21 años) y dejándose remontar una ventaja de dos sets que parecía definitiva: 3-6, 3-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4) y 7-5.

Ferrer (41 del mundo), que fue incluso subcampeón en París en 2013, no había caído nunca derrotado en la primera ronda de Roland Garros en quince participaciones. El de Xàbia encadena un tercer torneo del grand slam seguido perdiendo en primera ronda.

El protagonista de la jornada fue otro tenista de la Comunitat, Roberto Bautista, que comparece en París días después del repentino fallecimiento de su madre. «Están siendo unos días complicados y no es fácil de manejar esas cosas. Yo creía que lo mejor era venir aquí y dar un paso adelante, no esconderse y no quedarse en casa, seguir luchando como hasta ahora y es lo que he hecho», dijo del castellonense.

Bautista perdió el lunes pasado a su madre, Ester Agut, quien tenía un negocio de ropa en el centro de Castellón. Ayer certificó su pase a la segunda ronda de Roland Garros después de doblegar al uzbeco Denis Istomin en cinco mangas, por 6-2, 6-7(3), 1-6, 6-4 y 6-4. Ahora se medirá a Santiago Giraldo.

La lluvia impidió que Nadal concluyese su partido frente a Simone Bolelli. El partido se paró a última hora de la tarde con 6-4, 6-3 y 0-3, y está previsto que se reanude hoy alrededor de las 13 horas. Hoy también entrará en liza el valenciano Pablo Andújar frente a Fognini.