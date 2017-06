Nadal, a semifinales de Roland Garros a costa del lesionado Carreño Nadal habla con Carreño tras su retirada por lesión. / Afp El balear llega a las 100 victorias en tierra batida a cinco sets por la retirada del asturiano MANUEL SÁNCHEZ Miércoles, 7 junio 2017, 13:43

El largo envite de más de cuatro horas ante el canadiense Milos Raonic le pasó factura a Pablo Carreño, al que los problemas físicos no le permitieron disputar entero el partido más importante de su carrera. El asturiano se tuvo que retirar cuando Rafa Nadal dominaba en el marcador 6-2 y 2-0 por problemas abdominales, que apenas le permitían sacar. No en vano, Carreño no pudo aguantar el saque en ningún momento del partido, y los dos juegos que consiguió fueron por roturas sobre el servicio del manacorense. Aun así, el asturiano fue el único capaz de hacerle dos juegos a Nadal en el primer set durante este Roland Garros y saldrá como número 17 del mundo el próximo lunes -su mejor ranking histórico-, tras alcanzar su mejor ronda en un 'Grand Slam'.

Por su parte, Nadal llega por décima vez las semifinales de su torneo favorito, ronda a partir de la cual no ha perdido nunca. Además, esta vez lo hará con mayor descanso que sus rivales, ya que no ha perdido ningún set y tan solo ha cedido veinte juegos en los cinco partidos que ha jugado. Ni la intensa lluvia que cayó el miércoles sobre París y que obligó a retrasar la jornada ha podido frenar a Nadal, que encara con mayor optimismo que nunca el asalto al décimo Roland Garros.

Con esta victoria, Nadal ya ha conseguido cien triunfos en tierra batida a cinco sets, si se tienen en cuenta partidos en Roland Garros, Copa Davis, finales de Masters 1000 (hasta Miami 2007 las finales de los torneos de esta categoría se disputaban al mejor de cinco) y finales de ATP 500 (hasta 2007 algunos disputaban sus finales a cinco sets). 77 victorias en París, 16 en Copa Davis, dos en Montecarlo (2005 y 2006), dos en Roma (2005 y 2006), dos en Barcelona -2005 y 2006- (hasta 2007 la final se jugó a cinco sets) y una en Stuttgart (2005).

El registro de Nadal en tierra batida a cinco sets supera a todos sus rivales del 'Big Four'. Las 100 victorias de Nadal mejoran ampliamente los registros de Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray. El suizo acumula 81 victorias en partidos a cinco sets en tierra batida, el serbio 77 y el británico 52. Ni siquiera Guillermo Vilas, considerado uno de los mejores 'terrícolas' de la historia puede presumir de los números de Nadal, puesto que el argentino sumó en toda su carrera 91 victorias entre Roland Garros y Copa Davis. No obstante, Vilas alcanzó las 155 victorias a cinco sets en arcilla, pero en aquella época, muchos más torneos utilizaban este formato. En la actualidad, solo en los 'Grand Slam' y la Copa Davis los partidos se juegan a cinco sets, aunque hasta Miami en 2007 los torneos de categorías Masters disputaban también sus finales al mejor de cinco. Comparado con otras superficies, Nadal también supera las 100 victorias en pista dura, aunque se queda lejos de las 192 victorias de Federer o las 138 de Djokovic. También se sitúa por encima suyo Murray, quien ha vencido en 106 partidos a cincos sets en pista dura. Ahora a Nadal le toca intentar aumentar el récord hasta las 102 victorias, algo que conseguiría si gana el torneo. Parece difícil, pero nunca perdió en París llegada esta ronda. Nadal ya avista la Torre Eiffel desde los Campos Elíseos. Le quedan solo un par de pasos más.