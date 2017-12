Nivel en la Comunitat Anabel Medina, capitana «Quiero volver a estar entre las cien primeras» Silvia Soler, durante el BBVA Open Ciudad de Valencia. / eduardo manzana «Cuando las lesiones no te respetan, te llegas a plantear si merece la pena seguir, pero pude superarlo», dice la ilicitana ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 11 diciembre 2017, 01:13

Ha cumplido los 30 años con el convencimiento de que va a recuperar su mejor versión. Silvia Soler vuelve a empuñar con fuerza la raqueta y pide al tenis que no le ponga más obstáculos en forma de lesiones. La ilicitana tiene buenas sensaciones, tal y como ha demostrado durante las últimas semanas, alcanzando las semifinales tanto en Nules como en el BBVA Open Ciudad de Valencia. Ya está lista para regresar a lo más alto.

-¿Cómo se siente tras algunos años con problemas físicos?

-Los últimos años vienen siendo un poco difíciles. Tuve una lesión de hombro que me ha tenido con bastantes dolores de cabeza, pero eso ya está superado y ahora me encuentro bien. El torneo de Valencia me ayudó mucho por el hecho de poder jugar en casa y sacar mi tenis, porque hacía tiempo que no lo veía. Y por disfrutarlo también con la familia y los amigos. Ojalá sea un punto de inflexión.

-¿Ha atravesado momentos muy duros?

-Sí, sobre todo este año. Cuando las lesiones no te respetan, eso se ve reflejado en el rendimiento. Justo el domingo previo al torneo de Valencia cumplí 30 años y, cuando ves que no estás bien y tienes tantos problemas, te llegas a plantear si merece la pena seguir. Pero al final, por suerte, pude superar esas lesiones. Ahora, a seguir hacia delante.

-¿Ya no se plantea dejarlo?

-No. Son momentos difíciles que creo que al final todos tenemos. Pero ahora mismo me encuentro en plenitud de forma y queda mucha Silvia por dar guerra.

-¿Volverá pronto a los torneos de Grand Slam, en los que ha competido hasta 2016?

-Ahora estoy jugando las previas. Lógicamente, el objetivo es estar en cabeza y que las lesiones me respeten. Con un buen trabajo y sin lesiones, quiero volver a estar entre las cien primeras.

-En 2012, llegó al puesto 54 de la clasificación mundial.

-La carrera nunca es como uno la sueña, pero estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho y todo lo que he conseguido. Creo que todavía me queda mucho por dar y ojalá que lo mejor esté por venir.

-Juan Carlos Ferrero ha sido uno de sus grandes apoyos.

-Siempre ha sido un referente. Yo, al ser de Elche y él entrenar en Villena, siempre me he sentido muy cercana a él. Y justo cuando yo crecía fue su mayor explosión y eso me ayudó mucho para formarme y tener alguien cercano en quien poder fijarme.

-¿Faltan referentes femeninos en el tenis valenciano?

-Es verdad que cuantas más haya, mejor, porque las niñas que empiezan siempre van a tener en quién fijarse. Pero es muy complicado y hay que ser consciente de que llegar ahí es muy difícil.

-¿Cómo valora el nivel de la Comunitat actualmente?

-En la Comunitat siempre vamos a gozar de buenos tenistas, pero más por ayudas privadas y un tema de cultura. Las ayudas son pocas, pero, por tradición, la Comunitat siempre ha sacado muy buenos jugadores. Ahora, en femenino, quizás no haya esa serie de jóvenes que estén despuntado, pero estoy convencida de que saldrán, porque el nivel es muy bueno.

-¿Escasean los torneos femeninos en España?

-Yo creo que sí. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo para que cada vez haya más. Hay bastantes de la categoría de 15.000 dólares, pero, en el paso intermedio de 25.000 y 60.000, no contamos con torneos de esas categorías. Tenemos el grande de Madrid, pero ya son palabras mayores.

-Su amiga Anabel Medina ha dado el paso dirigiendo el BBVA Open Ciudad de Valencia, de 25.000.

-Ella sabe de la importancia de ayudar a la base. Nosotras agradecemos muchísimo que alguien como ella tome la iniciativa de empezar a formar un torneo e ir creciendo poco a poco. Poder contar con un torneo de esta categoría cerca de casa se agradece. La organización ha hecho un torneo muy bonito y a la jugadoras nos han tratado muy bien. Era más propio de un torneo WTA que de uno ITF. Esto, de cara a la Comunitat, es muy positivo, porque mucha gente se acerca a verlo.

-En 2015, la capital del Turia se despidió del atractivo Valencia Open, que se celebraba en el Ágora y alcanzó la categoría ATP 500. ¿Una gran pérdida?

-Siempre es muy positivo para que la gente vaya conociendo el deporte. Era un torneo muy bonito. Por desgracia, en chicas no lo teníamos, pero seguro que los chicos lo echarán de menos.

-¿Echó en falta la modalidad femenina?

-Siempre queremos que se cuente con nosotras. Si ese torneo hubiese sido también femenino, habría sido uno de los más bonitos del circuito probablemente.

-El pasado mes de octubre, Anabel Medina fue nombrada capitana del equipo español de Copa Federación. ¿Qué le parece?

-Me gusta. Creo que lo va a hacer bien. Ella ha vivido toda una etapa siendo jugadora y conoce perfectamente tanto la competición como a todas nosotras. Y ella también tiene esa faceta de saber transmitir a los demás y creo que puede ayudar mucho.

-¿Cómo está la relación entre las jugadoras y la Federación Española después de la falta de comunicación que hubo para destituir a Conchita Martínez como capitana?

-Ahora, bien. Ha sido muy importante que la Federación contase con nosotras para la elección de la siguiente capitana y ahora la relación es buena.

-¿Hay machismo en el tenis?

-Es un tema complicado. Por suerte, en el tenis, está mucho mejor valorado que en otros deportes, pero creo que es un camino en el que todavía queda mucho por recorrer. Al final es la guerra que tenemos, la igualdad de premios. Si vas a un club para preguntar cuánto vale el entrenamiento de tu hija, el precio no es diferente si es niña o niño. Entonces luego me cuesta entender que la vencedora de un torneo gane menos por ser chica.