La pupila de Anabel Medina reina en París Ostapenko levanta el trofeo de campeona. / AFP/Lionel BONAVENTURE «Ha creído en ella y no ha bajado los brazos en ningún momento», explica la entrenadora valenciana sobre la nueva sensación del tenis Ostapenko remonta a Halep para ganar su primer Roland Garros COLPISA/EFE Domingo, 11 junio 2017, 00:47

Jelena Ostapenko igualó el hito de Gustavo Kuerten y alzó su primer título como profesional en Roland Garros. La letona de 20 años destrozó a golpes ganadores a Simona Halep (4-6, 6-4 y 6-3) y consiguió el primer trofeo de su carrera en el segundo 'Grand Slam' de la temporada. El choque de estilos fue brutal, la defensa de Halep contra el ataque de Ostapenko. Ahí, la letona fue la que propuso por qué derroteros iría el partido. Se llevó el duelo a su terreno y puso sobre la mesa un envite rápido en el que los golpes ganadores y los errores no forzados se moverían sobre una fina línea. Su golpe paralelo, fuese de derecha o de revés, se llevó todos los aplausos.

El primer juego, sobre el saque de Halep, se compuso de cuatro puntos ganadores de la letona. Ese era el camino para ella, romper a Halep en dos a base de 'winners' y no dar ritmo. El de la rumana pasó por obligarle a fallar, a buscar que Ostapenko se tuviese que acercar un centímetro más a la línea, y que, por su propio peso y juventud, acabase fallando. Pero se sostuvo Ostapenko, pese a no mantener la ventaja inicial. Se igualó el partido, con roturas que recibieron rápidamente 'contrabreaks', hasta el 4-5 a favor de Halep con saque para la letona. A la primera bola de set, un error no forzado le entregó la primera manga a la rumana. En el segundo, Halep tomó carrerilla y se colocó 0-3 arriba y con bolas para 0-4. No lo aprovechó y lo pagó carísimo. Ostapenko recibió con los brazos abiertos la segunda oportunidad y remontó hasta apuntarse el segundo parcial por 6-4.

El escenario se repitió en la manga definitiva, donde Halep comenzó con la ventaja de 'break' y la desaprovechó. La de Constanza se puso 1-3 y acabó por ceder el set por 6-3, después de que Ostapenko cerrase el título con dos golpes paralelos espectaculares. «No puedo creer que sea campeona aquí» dijo la pupila de Anabel Medina minutos antes de la ceremonia de trofeos. El tenis recompensó a Ostapenko, que fue la que propuso todo lo que pasó sobre la pista. Por su parte, Halep pierde su segunda final de 'Grand Slam' y la oportunidad de suceder a Angelique Kerber como número uno.

«Ha creído en ella, no ha bajado los brazos en ningún momento», aseguró Anabel Medina, que desde hace unos meses entrena a la letona Jelena Ostapenko, la nueva ganadora de Roland Garros con 20 años recién cumplidos. «Ha creído muchísimo en ella y lo ha mantenido durante las dos semanas. Quitando del 1-0 al 3-0 de hoy, en ningún momento ha bajado la cabeza y se ha rendido», señala la entrenadora valenciana, que considera que el carácter de Ostapenko es similar al suyo, al de una doble ganadora de Roland Garros en dobles.

Ostapenko se convierte en la ganadora más joven de Roland Garros desde Iva Majoli en 1997. La victoria, por cierto, llevará a Ostapenko hasta la 12ª posición de la clasificación mundial. Siendo adolescente fue enviada a la Academia TennisVal de Valencia, donde quedaron sorprendidos por su nivel. Mediante esos contactos con Valencia pudo después conocer a Anabel Medina, la tenista española de 34 años que le entrena desde hace dos meses y con la que ha dado el gran salto en este Roland Garros.

Nadal, a por el décimo

Rafa Nadal disputará hoy su décima final en Roland Garros en trece participaciones después de completar su camino más limpio hasta una final, con tan sólo 29 juegos perdidos en seis partidos. El español, que ha dejado en el camino a Paire, Haase, Basilashvili, Bautista, Carreño y Thiem, se mide hoy al suizo Stanislas Wawrinka.