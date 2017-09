Tenis Horario de Rafa Nadal vs. Del Potro en la semifinal del US Open y cómo ver en directo por televisión Pista central de Flushing Meadows. / AFP El tenista español se juega pasar a la final en el torneo de Estados Unidos LAS PROVINCIAS Jueves, 7 septiembre 2017, 11:52

Rafa Nadal disputa las semifinales del US Open frente al argentino Juan Martín del Potro. El partido se disputa en la madrugada del viernes 8 al sábado 9 de septiembre no antes de las 1.30 horas (horario peninsular), una vez concluya el partido de semifinales de Pablo Carreño vs Anderson. El Nadal - Del Potro se podrá ver por televisión en Eurosport 1 y se podrá seguir online, en vivo y en directo a través de lasprovincias.es.

Clasificados para semifinales

El argentino Juan Martín del Potro eliminó al tercer favorito Roger Federer al vencerlo este miércoles en cuatro sets de 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4 para avanzar a una semifinal del Abierto de Estados Unidos de tenis contra el número uno mundial, Rafael Nadal.

Del Potro, que había derrotado a Federer en la final de 2009 del US OPen, volvió a repetir la hazaña tras un tenso partido de casi tres horas, y pese a estar sufriendo aún las consecuencias de una fuerte gripe.

El tenista de Tandil, que entró como vigésimo cuarto sembrado al cuadro principal, dejó por el camino en la cuarta ronda a otro fuerte sembrado, el austríaco Dominic Thiem (N.6), y en tercera al español Robero Bautista Agut (N.11).

El argentino hizo prevalecer su fuerte servicio en los momentos críticos para anotarse 12 aces y ganar la increíble cifra de 65 de 80 puntos válidos con el primer servicio.

Aunque colocó menos tiros ganadores (48, por 60 Federer), lo compensó con menos errores no forzados (32 a 41).

Nadal había asegurado más temprano su pase a semis tras desmantelar al joven ruso Andrey Rublev en tres sets corridos de 6-1, 6-2, 6-1, en apenas 1 horas y 36 minutos.

El tenista de Manacor lidera los enfrentamientos contra del Potro 8-5, pero el de Tandil le ha ganado los últimos dos encuentros, ambos en pista dura: en el Masters 1000 de Shanghai y los Juegos Olímpicos de Rio-2016.

Las semifinales de hombres se jugarán en la tarde del viernes (horario estadounidense), en la cancha principal Arthur Ashe de Flushing Meadows, Nueva York.