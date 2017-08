Primera ronda A Muguruza le basta una hora para inaugurar el US Open Garbiñe Muguruza golpea la bola durante el partido. / USA TODAY Sports La española abrió fuego en la pista central con una contundente victoria ante Lepchenko MANUEL SÁNCHEZ Madrid Lunes, 28 agosto 2017, 19:04

En Wimbledon apenas pisó la pista central hasta las rondas finales. En Estados Unidos ya la tratan como lo que es. Como una auténtica campeona. Garbiñe Muguruza comenzó su andadura en el Abierto de Estados Unidos 2017 en la Arthur Ashe (estadio central del torneo) con una contundente victoria ante Varvara Lepchenko. Muguruza arrasó a la tenista local por 6-0 y 6-3 en una hora y tres minutos de partido.

No tuvo problemas Garbiñe Muguruza en mostrar, a la estadounidense y al público reunido en las gradas, las que van a ser sus armas durante el torneo. Un juego de fondo sólido basado en una derecha y un revés que mueven de lado a lado a su oponente y le permiten atacar y avanzar metros dentro de la pista. El servicio acompaña en la sombra. No es definitivo, pero pone los primeros cimientos del punto. Con ello, la española golpeó desde el inicio a una Lepchenko que no tuvo ideas para campear el temporal.

En los tres primeros juegos, Muguruza sólo cometió un error no forzado y con el 3-0 en el marcador aceleró para llevarse el primer set por 6-0 en poco más de 20 minutos. Ni siquiera necesitaba conectar golpes ganadores (hizo tres en el primer set), si no que era la zurda estadounidense la que se encargaba de acompañar con errores clamorosos el buen hacer de Muguruza.

El tenis de Lepchenko no se encendió hasta el segundo set. Con 6-0 y 1-0 en el marcador, la número 64 del mundo abrió su casillero (1-1), lo que supuso que había ganado en ese juego la mitad de puntos que en todo el primer set, cuando sólo sumó ocho. La hispano-venezolana continuó con su juego, pero Lepchenko iba hacia arriba, ‘in crescendo’, como una buena melodía que se ve lastrada por unos instrumentos que no dan la talla. Lepchenko era esa banda tributo que intenta acercarse a la original, pero cuyo resultado final queda lejos. Aguantó los peloteos de la española y solventó otro juego al servicio (2-2), pero a la hora de atacar la yugular de Muguruza le faltaba precisión. Cuando intentaba cambiar de velocidad sus golpes se marchaban por centímetros, mientras que Muguruza se sostenía cual montaña imposible de derribar.

La pupila de Sam Sumyk, que lució la bandera de España en la visera, hizo brecha en el cuarto juego tras una bola muy ajustada, que el ojo de halcón dio por buena, y un revés en suspensión que selló la rotura (4-2). Sin embargo, Lepchenko sacó un juego espectacular para devolverle el ‘break’. Eran las primeras oportunidades que concedió Garbiñe Muguruza al servicio y lo pagó con alargar un partido que tenía un final cercano. El despiste despertó a Muguruza, que se llevó los dos últimos juegos del partido en blanco, para cerrar la tercera victoria de su vida en Nueva York, y la cuarta del año ante jugadoras zurdas, contra las que aún no ha perdido en 2017.