La desorganización del torneo no frena a Muguruza La española, que supera por primera vez la segunda ronda en este torneo, esperó más de cuatro horas hasta que la organización le asignó pista MANUEL SÁNCHEZ Jueves, 31 agosto 2017, 07:18

Cuando Muguruza saltó a la pista, aún quedaban ecos de la gran batalla vivida en la pista “Grandstand” del Abierto de los Estados Unidos. La española salió a escena minutos después de que Borna Coric eliminase al campeón de Cincinnati, Alexander Zverev (3-6, 7-5, 7-6 y 7-6). La épica victoria del croata, unida a la desorganización del torneo, debida a la cancelación de la jornada del miércoles, provocó que la nacida en Caracas comenzase su partido cuatro horas más tarde de cuando estaba previsto.

Le precedía una sorpresa mayúscula, pero ni siquiera las horas de espera iban a acabar con la paciencia infinita que Muguruza parece haber adquirido en los últimos meses. Domó a una combativa Ying-Ying Duan por 6-4 y 6-0 y logró el billete a la tercera ronda del último “Grand Slam” de la temporada por primera vez en su carrera.

Los mismos bandazos que dio la organización del torneo para asignar una pista, los dio Muguruza al comienzo del partido. Ante una jugadora a la que nunca se había enfrentado y que contaba con un numeroso apoyo en la grada, la española sufrió durante los primeros compases para estabilizar el partido. La campeona de Wimbledon salvó dos 0-30 en sus tres primeros turnos de saque, debido a que Duan provocaba problemas en la primera bola tras el servicio. La china restó muy largo y obligó a Muguruza a retroceder tras el servicio, en lugar de ir hacia adelante, como a ella le gusta. Perdió la iniciativa al servicio y remó a contracorriente. Sobre todo, gracias a un servicio que corrió a la perfección (73 % de primeros y cuatro “aces” en el primer set) y que maquilló el abultado número de errores no forzados (13 en el primer set).

La igualdad no se rompió hasta el noveno juego. Duan, que hasta ese momento había mostrado una derecha que era un cañón, falló más de la cuenta y permitió que Muguruza cerrase el “break” a la segunda oportunidad que tuvo. En su siguiente turno de servicio, la española selló el primer parcial por 6-4 en 44 minutos.

Tras ver su golpe de derecha, cuesta creer que Duan nunca haya superado la tercera ronda de un “Grand Slam” ni tampoco se haya situado más allá del puesto 60 de la WTA. No obstante, la agresividad de la jugadora de 28 años se enfría cuando las cosas marchan mal. A partir de la primera rotura en contra, la asiática se borró del mapa. Muguruza subió el nivel y controló un partido que avisó con sorprender, pero que se apagó con la misma rapidez que los gritos de Duan. La española se apuntó ocho juegos consecutivos y completó con un rosco (6-0) su en veinte minutos. Pese a cometer más errores no forzados (16), que golpes ganadores (15), Muguruza accede por primera vez en su carrera a la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos. “Siento que es como una maldición que se ha roto”, explicó la española instantes después de vencer. “He puesto todo sobre la pista, no doy una bola por perdida, intento tener solo buenos días, y no malos”, añadió.

Su rival en tercera ronda será Magdalena Rybarikova, que venció a Kristyna Pliskova (hermana de la número uno, Karolina) en dos sets. La eslovaca, número 32 del mundo, ya se cruzó en el camino de Muguruza en el pasado Wimbledon, cuando la española arrasó al ceder tan solo dos juegos. El enfrentamiento en Nueva York será el sexto entre ambas. El cara a cara lo domina Muguruza con tres victorias por dos derrotas.

Buena jornada para los españoles

Seis españoles sumaron sus victorias a la de Muguruza. Roberto Bautista derrotó a Andreas Seppi en cuatro sets (6-2, 4-6, 6-2 y 7-6), Feliciano López, a Andrey Kuznetsov (6-4, 7-6, 6-7 y 6-2), Fernando Verdasco, a Vasek Posipisil (6-2 y retirada), Adrián Menéndez, a Patrick Kypson (6-4, 7-6 y 6-1), Pablo Carreño, a Cameron Norrie (6-2, 6-4 y 6-3), y Carla Suárez, a Mirjana Lucic-Baroni (4-6, 7-6 y 6-2). Verdasco y Feliciano se enfrentarán en segunda ronda, Bautista chocará con Dustin Brown, Menéndez, con Del Potro, y Carreño, con Nicolas Mahut, que venció a Albert Ramos (4-6, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-0). La nota negativa en el cuadro femenino la dejó la castellonense Sara Sorribes, que cedió en su debut en el torneo por 6-1 y 6-2 ante Kurumi Nara. El resto de la jornada dejó la sorprendente derrota de Nick Kyrgios a manos de John Millman y los triunfos de Maria Sharapova, Dominic Thiem, Elina Svitolina, Tomas Berdych, Grigor Dimitrov y Venus Williams, entre otros.