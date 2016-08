Un tren llamado US Open

Nueva York. 23:59 pm. Último tren hacia Flushing Meadows. El jefe de estación hace la llamada de 'viajeros al tren' y cientos de tenistas toman asiento hacia el último 'Grande' del año. Esta es la metáfora en la que muchos jugadores se ven envueltos con la llegada del Abierto de los Estados Unidos. El último 'Grand Slam' de la temporada supone la oportunidad para redimir el año de muchos tenistas. Tanto los que han completado una gran temporada y llegan a Nueva York con la tranquilidad del trabajo bien hecho, como todos aquellos que han sumado malos resultados a lo largo del circuito y utilizan el Us Open para acabar todos esos deberes a medio hacer.

Cuadro masculino

Si alguien va a Nueva York con ganas de resarcirse del duro año es Rafa Nadal. El balear no ha tenido un 2016 para el recuerdo. Tras la gran victoria en Montecarlo vino la retirada en Roland Garros y la no presencia en Wimbledon. Dos meses sin competir que culminaron en los Juegos Olímpicos, donde Rafa mostró que aún posee el carácter competitivo y las ganas por conseguir algo grande. “Las Olimpiadas salieron fantásticas. Ojalá saliera igual el US Open” declaraba Rafa a los medios en Nueva York. El deseo de Nadal se ve alentado por los números. El manacorense no pisa unas semifinales de 'Grand Slam' desde que ganase Roland Garros en 2014. Por ello, Nadal llega al Us Open con la tarea de vengar esa derrota ante Del Potro en Río y con la intención de demostrar que el oro olímpico junto a Marc no fue un espejismo. En su debut se cruzará con Denis Istomin. El finlandés, número 107 del ranking, se ha enfrentado a Nadal en cuatro ocasiones, con cuatro derrotas para el nórdico. Pese a este, a priori, buen emparejamiento en primera ronda, las cosas se complicarían según avanzase el cuadro. En octavos, podría esperar Roberto Bautista, en cuartos Milos Raonic y en semifinales Djokovic.

Con la ausencia de Roger Federer por lesión, los rivales de Rafa por el título son de sobra conocidos. Novak Djokovic y Andy Murray se erigen como los máximos favoritos a sumar otro 'Grand Slam'. Las apuestas dan al balcánico como principal candidato, pero las sensaciones de los últimos meses juegan a favor del chico de Dunblane. Andy ha completado un verano fantástico con la consecución del oro olímpico y el torneo de Wimbledon. Por su parte, el actual campeón, Djokovic, es una incertidumbre. El aura de superioridad que acumula desde hace años se ha difuminado tras sus prematuras derrotas en Wimbledon y en Río. Por lo que las primeras rondas serán clave para medir el estado de forma del número uno. Djokovic debutará con Jerzy Janowicz mientras que Murray batallará con Lukas Rosol.

Cuadro femenino

En el torneo femenino todos los focos apuntan a la lucha por el número 1. Hasta cuatro tenistas pueden hacerse con el galardón durante el Us Open. Serena Williams, Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza y Agnieszka Radwanska lucharán por ello. Para que Muguruza destrone a Serena, deberá ganar el título, o ser finalista y que no gane el torneo Serena, que Kerber no llegue a cuartos de final y que Radwanska no se alce con la victoria en Flusing Meadows. Un escenario difícil pero no imposible para Garbiñe. La hispanovenezolana va con ganas a Nueva York, “Cada vez que voy me gusta. Esperemos que este sea el año”, comentaba Muguruza en la página web de la WTA. Tras alzar Roland Garros y las decepciones en Wimbledon y Río, Garbiñe quiere hacer algo importante en un torneo donde solo ha conseguido una victoria en tres participaciones. El sorteo ha sido caprichoso con la caraqueña y pese a que en primera ronda jugará contra Elise Mertens, tenista proveniente de la previa, en tercera ronda podría chocar con Mónica Puig, quien la eliminó de manera dolorosa en los pasados Juegos Olímpicos. En el camino a la victoria, Muguruza evitaría a Serena hasta la final.

En cuanto al resto de españoles, David Ferrer debutará con Dolgopolov, Roberto Bautista con Guillermo García-López, Fernando Verdasco con Wawrinka, Feliciano López chocará con Borna Coric y Carla Suárez con Teliana Pereira.