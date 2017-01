«Nadal también se merecía el título»

Los dos grandes campeones, uno con título y otro sin él, pero con una victoria moral sobre todos aquellos que no creyeron en ellos, no dudaron en alabarse mutuamente al final del partido que proclamó campeón al helvético. «Federer se merecía el torneo», declaró el balear, a lo que no tardó en responder el suizo: «Nadal también se merecía ganar aquí». El español destacó el «duro trabajo» que le costó llegar hasta la final y anunció que no se rendirá. «Seguiré peleando por conseguir la victoria aquí», afirmó el manacorense que no pudo conquistar su segundo Abierto de Australia, tras el de 2009. Federer también recalcó que «hace cinco meses no se hubiese imaginado» estar allí, por lo que «no le importaba ganar o perder» y dedicó unas bonitas palabras al zurdo balear, al que instó a «seguir jugando», ya que el tenis «le necesita».

Tras las lágrimas de la victoria, Federer no pudo ocultar sus emociones. «Estoy muy feliz por esto», dijo. Y es que aparte de hacer historia al aumentar su número de 'Grand Slam' hasta 18, el suizo se embolsará 3,7 millones de dólares por la victoria (3,45 millones de euros) y subirá hasta el 'top ten', por lo que abandonará el puesto número 17 de la clasificación mundial. Una ranking irreal teniendo en cuenta su juego y en la que estaba anclado por la lesión que le mantuvo apartado durante seis meses de las pistas.

De este modo, Federer ya tiene en su palmarés cinco Abiertos de Australia, un Roland Garros, siete campeonatos de Wimbledon y cinco Abiertos de los Estados Unidos, registros que persiguen hombres como Rafa Nadal, que acumula catorce 'Grand Slams' y Novak Djokovic, que posee doce. Lejos quedan Andy Murray y Stan Wawrinka, con tres 'majors' cada uno.

Rafa Nadal, por su parte, se lleva 1,85 millones de dólares (1,72 millones de euros) de Melbourne. Además, el manacorense se situará en el puesto sexto de la clasificación ATP con los puntos sumados en la final, ya que el año pasado cayó en primera ronda. El balear pierde, por lo tanto, la oportunidad de convertirse en el primer jugador de la era 'abierta' en conseguir ganar al menos en dos ocasiones cada 'Grand Slam', por lo que tendrá que intentar conseguirlo el año que viene, cuando vuelva a Melbourne.

Estas dos últimas semanas le sirven a Nadal para descubrir que aún tiene el potencial suficiente para luchar contra los más grandes y que en próximas citas como Roland Garros, el sueño del decimoquinto 'Grand Slam' puede cobrar vida de nuevo.