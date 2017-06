El nuevo aliento de Rafa Nadal Carlos Moyá forma parte del circuito más cercano de Rafa Nadal desde hace décadas. / efe Carlos Moyá coge el testigo de Toni Nadal y espolea a su viejo amigo para encarar con energía renovada la madurez de su carrera GUILLERMO ELEJABEITIA Martes, 13 junio 2017, 20:37

Carlos Moyá (Palma de Mallorca, 40 años) sabe lo que es tocar el cielo y morder el polvo. En noviembre de 2010, días después de sufrir una amarga derrota en la pista central de la Caja Mágica, anunciaba su retirada. Habían pasado 12 años desde que se convirtió en el primer tenista español en llegar a ser número uno del mundo y llevaba dos temporadas encadenando lesiones. Su palmarés lucía 20 títulos y 24 finales, pero su adiós no tenía nada de triunfal. «Mis hazañas ya pertenecen al siglo pasado», reconocía entonces.

En 2015, no pocos situaban a Rafa Nadal ante un escenario similar. Las lesiones le estaban descabalgando a trompicones de los primeros puestos del ránking de la ATP, la sequía de títulos había minado su moral y se había instalado en la opinión pública el discurso de que el mejor deportista español de todos los tiempos era eso, historia. El domingo, en la pista central de Roland Garros, Rafa demostró que sigue siendo el presente del tenis mundial y lo hizo en parte espoleado por el entusiasmo y la confianza que le inspira su nuevo entrenador, su antiguo rival, su viejo amigo.

Solo hace seis meses que Carlos Moyá se incorporó al equipo técnico de un Nadal hambriento de títulos. La figura de su tío Toni, al que el lunes dedicó su gesta - «sin él no sería posible»-, comenzaba a desdibujarse. Le lleva entrenando desde que era un crío de tres años, los doce últimos con el apoyo de Francis Roig, y es probablemente la persona que mejor le conoce. Quizá por eso decidió echarse a un lado y buscar un relevo. En parte para dedicarles más tiempo a sus hijos -dos de ellos también son tenistas- o centrarse más en la escuela deportiva que la familia dirige en Manacor, pero también porque entendía que hacía falta aire fresco en un equipo muy hermético y consolidado.

«Rafa tiene mucho recorrido por delante, estoy seguro» carlos moyá

No hizo falta buscar muy lejos. Carlos Moyá forma parte del entorno de Nadal desde hace muchos años. Crecieron en la misma isla, coincidieron en el circuito profesional durante algunas temporadas y han seguido compartiendo experiencias profesionales en la etapa del ex número uno como entrenador. Un par de llamadas de Toni bastaron para convencerle.

Moyá despuntó a nivel internacional al colarse en la final del Abierto de Australia de 1997 con apenas 20 años. Al recoger el trofeo de subcampeón al lado de Pete Sampras soltó un «¡hasta luego Lucas!» que le ha acompañado durante toda su carrera. Un año más tarde se imponía en Roland Garros y firmaba su mejor temporada. Durante dos semanas de marzo de 1999 se convirtió en el primer español en escalar hasta lo más alto del tenis mundial. Y en todo un ídolo para el Nadal adolescente. Volvió a jugar la final de París frente a Alex Corretja, en un momento histórico para el tenis español, pero cayó. A partir de entonces las lesiones comenzaron a torpedear su carrera. Se perdió los Juegos de Sídney 2000 y la final de la Copa Davis en la que España se hizo con su primera 'ensaladera' y, aunque cosechó algunos triunfos a lo largo de la década, no volvería a hacerse con un Grand Slam. En su ocaso deportivo coincidió en el circuito con un Rafa en ascensión meteórica. Juntos, rozaron la medalla en Atenas 2004 y ese mismo año saborearon el triunfo de la Davis. Enfrentados, la mayoría de las veces el antiguo ídolo cayó derrotado ante la estrella en alza. Se conocen bien, dentro y fuera de la pista.

«Le voy a apretar»

Como entrenador, la sintonía entre Carlos con Rafa es tan buena que el tío no ha tardado en sentirse desplazado. «Cada vez decido menos y llegaré a no decidir nada», comentó hace unos meses, desatando los rumores sobre una retirada que ya es oficial. La próxima temporada será Moyá quien encabece el equipo técnico. «Pero que nadie se espere un cambio radical porque no lo habrá, pues soy el primero que sé cómo funciona el mundo de Nadal», aclaró nada más incorporarse al trabajo. Es un tenista hecho, que necesita depurar algunos aspectos, no dar un giro a su forma de jugar.

Está siendo exigente. «Él sabe que le voy a apretar», decía en el arranque de la temporada. «Básicamente porque creo que le queda muchísimo recorrido, tiene muchos años por delante, puede volver a ganar Grands Slams y a recuperar el número uno. Estoy seguro». Esa inyección de confianza ha sido suficiente para espolear los ánimos de su amigo. El domingo, en la pista que más alegrías le ha dado, Rafa Nadal volvió a sentirse ganador. Y también Carlos Moyá.