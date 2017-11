Clasificación ATP Nadal: «Tener el trofeo de número uno es algo que no hubiera pensado hace un año» Nadal recibe el premio en Londres. / AFP El balear recibió la copa que le acredita como líder del ránking a final de temporada minutos después de la victoria de Federer ante Sock MANUEL SÁNCHEZ Domingo, 12 noviembre 2017, 18:02

Custodiada por dos azafatas y colocada en una peana, la copa, plateada y brillante esperaba a Rafa Nadal. El trofeo que le acredita como número uno del mundo aguardaba a su receptor. Minutos después de la victoria de Roger Federer ante Jack Sock, Nadal apareció en el O2 Arena como un pincel. Pelo recogido con gomina, traje azul imponente, a juego con la corbata, y camisa blanca. Todo a punto para recoger el trofeo que ha trabajado durante todo el año.

Nadal salió por el túnel de vestuarios ante la estruendosa ovación del público que aguantaba en la central, se dirigió a la peana y levantó su trofeo, justo antes de coger el micrófono y dirigirse a todo el mundo. «Tener este trofeo conmigo es algo que no hubiera pensado hace un año. Después de temporadas complicadas, significa mucho para mí. Es algo que no hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi equipo.», comenzó el 16 veces campeón de 'Grand Slam'.

El pequeño discurso no duró más que un par de minutos, y acabó con Nadal agradeciendo tanto a los torneos que le han acogido como a los fans por haberle dado todo el apoyo posible. «Gracias a los torneos en los que he estado, que me han ayudado a poder hacer posible esto. Y gracias también a los fans que me han apoyado a lo largo del año, porque sin ellos nada de esto hubiera sido lo mismo», concluyó el balear.

Acabadas las palabras de rigor, Nadal volvió a sostener su trofeo y caminó hasta el centro de la pista para tomarse unas fotos protocolarias. Instantes después, besó el trofeo, en lugar de su característica de gesto de morder el metal, y se marchó con la copa por el túnel de vestuarios, no sin antes aprovechar para firmar unos autógrafos a los fans que se agolpaban a escasos metros de la pista.

Nadal, que aventaja en 1.440 puntos a Federer -ya que el suizo sumó 200 con su triunfo ante Sock-, tiene el número uno del mundo asegurado hasta el término de esta Copa de Maestros y podría aumentar su renta con una victoria final en Londres.