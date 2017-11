Nadal da por finalizada la temporada por la rodilla El balear no seguirá en competición en las Finales ATP por los problemas en su rodilla derecha MANUEL SÁNCHEZ Londres Martes, 14 noviembre 2017, 02:07

"La rodilla no está bien, sino no estaría en esta posición. Se hizo lo que se pudo, llegué aquí con tiempo, paré en París para hacer el tratamiento para intentar llegar a Londres. Sabía que era la única opción , un tratamiento a la desesperada. No ha sido suficiente, este tipo de cosas no se arreglan de un día para otro. El dolor es más de lo que uno puede aguantar, por lo que ya se convierte en una limitación total". Así arrancó su rueda de prensa en español Rafa Nadal. Tras confirmar instantes antes que su temporada estaba acabada y que no seguiría en competición en las Finales ATP, el balear tradujo en palabras el dolor que mostró en la pista.

"Quería terminar de la mejor manera posible, pero uno sabe cómo está, sabe que puede tener un día de suerte y ganar, pero, al final, perdí. No estuve tan lejos, pero al mismo tiempo era un milagro. Yo no estoy aquí para intentar tener la suerte de ganar un partido. Si estoy aquí es para ganar el torneo. No estoy preparado para competir al máximo nivel porque la rodilla no me lo permite, aun así he dado una imagen digna dadas las circunstancias en las que estaba. Acepto que el momento no es bueno, pero con la satisfacción de haber hecho una gran temporada", explicó.

El español cedió en tres mangas ante el belga David Goffin, pero dio una imagen muy preocupante en la pista, sobre todo en el último set, cuando los gestos de dolor y molestia se volvieron constantes.

"A mí nadie me pone una pistola para ir a jugar a ningún lado. No estoy en un momento de mi carrera en el que esté obligado a hacer nada. Después de París estuvo sobre la mesa poner fin a la temporada, pero fue decisión mía estar aquí. Había parte del equipo que pensó que era mejor decir adiós a la temporada. Me he dado una oportunidad aquí, no ha sido posible, me voy con la conciencia tranquila de haber hecho lo que podía", continuó el español.

Con esta derrota, y el punto final a la temporada, Nadal continuará otro año más sin alzarse con la Copa de Maestros, pero ya con el número uno amarrado y dos "Grand Slam" en el bolsillo, la decisión de decir adiós al 2017, parece la más lógica.

"Uno siempre puede esar frustado, no soy de esos. Soy una persona positiva en general, intento no hacer grandes celebraciones cuando las cosas van muy bien, ni grandes dramas cuando las cosas van peor. Ningún drama, la temporada ha sido soñada, hubiera pagado mucho dinero para tener esta temporada y haber acabado así, hace un tiempo atrás", sentenció.