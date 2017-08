Toronto Muguruza gana a Flipkens y se clasifica para tercera ronda Garbiñe Muguruza. / Afp La española se hizo con la victoria por 7-5 y 6-2 y avanza con firmeza en el torneo EFE Miércoles, 9 agosto 2017, 21:52

La española Garbiñe Muguruza se impuso a la belga Kirsten Flipkens en dos sets (7-5 y 6-2) y se clasificó para la tercera ronda del torneo de Toronto (Canadá).

Muguruza, cuarta cabeza de serie, necesitó una hora y 25 minutos para deshacerse de Flipkens, número 82 del ránking mundial, en su debut en el torneo.

El primer set fue igualado pero la reciente ganadora de Wimbledon consiguió salvar el 71% de los puntos de rotura de los que dispuso la belga para cerrarlo con un 7-5. En la segunda manga Garbiñe se hizo fuerte con el primer servicio -ganó el 90% de ellos- para solventar el encuentro con un 6-2.

"Ha sido duro"

"Ha sido duro. Creo que tuve oportunidades en el primer set y siento que no las usé. Así que solo intenté no frustrarme mucho, seguir intentándolo, estar concentrada y pensar que tendría otra oportunidad. El primer set es siempre importante pero cuando tienes a una jugadora con tan talento delante quieres no perder la concentración", destacó la española tras el partido en declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa.

La victoria de este miércoles supone la primera de la carrera de la actual campeona de Wimbledon en Toronto. "Es la primera vez que gano un partido aquí en Toronto así que estoy contenta. Sentí que estaba fallando demasiado pero conseguí calmarme y reducir mis errores. A partir de ahí las cosas empezaron a marchar mejor", manifestó.

De esta forma, la tenista española disputará la tercera ronda (octavos de final) contra la australiana Ashleigh Barty, verdugo de la rusa Elena Vesnina. Una rival que no le trae buenos recuerdos a la española ya que perdió en el último enfrentamiento en Birmingham en tres sets (3-6, 6-4, 6-3), pero no se preocupa por ello. "No me fijo mucho en mi siguiente rival, lo que tengo que hacer es seguir concentrada en mi juego y trabajando duro para llegar en buenas condiciones al siguiente partido", aseguró.