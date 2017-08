Muguruza reina en Cincinnati

Garbiñe Muguruza ha digerido el título de Wimbledon mejor que el de Roland Garros. Dos meses después de haber levantado la bandeja de plata en Londres, ha sumado a su colección un título de entidad, el WTA de Cincinnati. La española nacida en Caracas ha vencido con una superioridad aplastante a Simona Halep por 6-1 y 6-0 para conseguir el quinto entorchado de su carrera y el segundo de 2017.

Y es que la hispano venezolana aún no es número uno, pero juega como si lo fuera, y despacha a sus rivales en cuestión de minutos. La sensación es que si quiere puede dominar el circuito a su antojo. Ya hizo pedazos a Karolina Pliskova en menos de una hora, y ha repetido la receta ante Simona Halep, quien tendrá que esperar (y quién sabe si lo conseguirá) para llegar al número uno. Como ya le pasó en Roland Garros, la rumana ha perdido la oportunidad de subir al trono WTA cuando estaba a un solo partido de lograrlo. Halep se queda segunda en el ranking a tan solo cinco puntos de la checa Pliskova y desata una lucha por el número uno que promete ser de vértigo en los próximos meses.

Más información Narración y estadísticas

Para vencer en Cincinnati, ante una jugadora a la que llevaba sin enfrentarse dos años y que no había cedido un set en todo el torneo, Muguruza necesitó de su mejor versión, la que deslumbró en Wimbledon y que había aplastado a Pliskova horas antes. "Voy a más con mi tenis, creo que puedo competir en todas las pistas", aseguró tras vencer.

La copa plateada llamaba a su puerta y Muguruza la recibió de gala. Ganó 13 d 17 puntos al servicio en el primer set y solo permitió que la rumana, se anotase un juego. Parecía imposible, pero la sangría fue aún mayor, cuando en el segundo set, Muguruza tiró aún más largo y aplastó a una Halep cuya actitud dejó mucho que desear en determinados momentos. Se dejó llevar cuando su carácter suele ser de pelea. Incluso después del partido pidió disculpas por su partido en las redes sociales, aunque siempre acordándose del "gran partido" de la española. Tras un juego maratoniano con 6-1 y 3-0, de más de 10 minutos de duración, la hispano venezolana asestó el golpe definitivo, y solo perdió un punto más, antes de sellar su victoria. "Tengo una gran confianza en mi tenis, pero no me he librado de la presión de luchar por cada triunfo", explicó en rueda de prensa.

Este, es el primer título de categoría Premier 5 que conquista, por lo que a su nómina de dos “Grand Slam” (Roland garros 2016 y Wimbledon 2017), WTA Premier Mandatory (Pekín 2015) y WTA International (Hobart 2014), une su primer título de una categoría en la que solo había sumado una final, en Wuhan 2015.

Los 550 puntos que suma con la victoria (tras restar lo conseguido el año pasado), permiten a Muguruza escalar dos puestos en la clasificación WTA, hasta el tercer lugar del podio. La campeona en Wimbledon es la número tres del mundo con 5.860 puntos, por detrás de Karolina Pliskova, que tiene 6.390 y Halep (6.385). Con el Abierto de los Estados Unidos en el horizonte, Muguruza ya está la primera en la carrera a Singapur con 51 puntos de ventaja sobre Halep.