Copa de Maestros Goffin vence a un tocado Nadal, que se retira de la Copa de Maestros Nadal se lamenta tras su derrota. / Tony O'Brien (Reuters) El español sucumbe en su primer duelo y único duelo en las Finales ATP, visiblemente afectado por sus problemas de rodilla MANUEL SÁNCHEZ Martes, 14 noviembre 2017, 02:12

Las dudas eran la mayor preocupación de Nadal antes de iniciar el asalto a su primera Copa de Maestros La rodilla, la falta de ritmo y la confianza de los rivales por las nubes, que vieron en París un Nadal herido y se afilaron los dientes ante su dubitativa. El que se aprovechó de ello, el belga David Goffin, el más inmediato obstáculo en el camino y el primero en poner en Londres un mar de dudas sobre el de Manacor, que anunciaría minutos después de la derrota, que no continuaría en el torneo. El pequeño jugador rubio, que salió con unas cintas en su rodilla izquierda, venció en dos sets a Nadal (7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4) y puso el punto final en la temporada del manacorense.

Se toca la rodilla, para la carrera, gesticula claramente por dolor, no fue hasta el tercer set cuando todo saltó a la palestra, pero el ambiente lo preveía. No era el día ni quizás la mejor decisión, pero Nadal salió a la pista del O2 Arena de Londres con la premisa de debutar. El pabellón lleno, su banquillo completo, desde su agente, a su hermana, su padre o su novia y enfrente un rival de los que mejor se adapta a su juego como el belga Goffin, correoso desde el fondo y con un saque que le corrió a las mil maravillas (doce saques directos).

Más información Nadal da por finalizada la temporada por la rodilla

Nadal comenzó pesado, jugando corto y amplificando la dudas que se cernían sobre él. Cedió rápido su servicio en el tercer juego y miraba serio y preocupado a ambos lados de la pista. La reacción, al devolverle la rotura a Goffin y empatar el partido, no era explosiva ni despampanante. Había quietud en el ambiente y Nadal sopesaba que no era su noche.

Solo la inconsistencia del belga le mantuvo a flote. El número ocho del mundo le robó otro "break" y sacó para llevarse el primer set con 6-5, pero volvió a achicarse en el momento clave, y le regaló un desempate al balear que no merecía ni por juego ni por sensaciones. Tres "mini breaks" del menudo jugador belga le auparon en el partido. La montaña que tenía que subir Nadal multiplicó su pendiente y se puso a la espera de que el español sacase su garra característica.

Y con ello, Goffiin tuvo su oportunidad en el segundo set. Rompió a un Nadal que jugó demasiado corto y que fue aumentando sus malas sensaciones físicas a medida que avanzó el partido.

Pero el belga no fue determinante y dejó pasar un 5-3 a favor y cuatro pelotas de partido. La primera con 5-4 a favor y después tres consecutivas con 6-5 sobre el saque de Nadal, que superó un 0-40 para alegría del público. Y lo más extraño es que el manacorense no se inmutó, no celebró ni sacó sus chispas. Se heló como lo estaba su cuerpo, que notó el dolor de la rodilla paralizando sus movimientos.

El desempate fue otro mundo, porque Nadal se inventó dos "passings" -uno de derecha y otro de revés- para apuntalar el empate y dejar las cosas listas para el tercer parcial, el cual se antojaba como demasiado esfuerzo, y, a la postre, lo fue.

Los problemas físicos se acrecentaron y Nadal comenzó a gesticular más habitualmente y a frenarse en carreras demasiado exigentes. La derrota era cuestión de tiempo, y sobre el 02 solo sobrevolaba la idea de si acabaría el partido o lo daría por concluido antes. Sus gestos claramente optaban por esta última, pero su espíritu lucharía hasta el final.

Goffin se puso con doble "break" arriba (1-4), cedió una ante un Nadal "tieso", al que solo las rodillas fueron capaces de tumbar. El belga cerró con casi 40 golpes ganadores (por 43 errores no forzados) por 6-4 y puso en entredicho la competitividad del de Manacor en la capital británica.

Ahora será Pablo Carreño el que tome la alternativa del balear en el Grupo A, por lo que dispondrá de dos partidos, uno ante Dominic Thiem, y otro ante Grigor Dimitrov, para demostrar su valía en la Copa de Maestros.