Copa de Maestros Federer pone a prueba al debutante Sock Roger Federer golpea la bola. / Afp El suizo se mide al estadounidense, novena raqueta del mundo y que fue el último en sacar su billete para Londres COLPISA Domingo, 12 noviembre 2017, 01:05

El suizo Roger Federer comienza este domingo su andadura en la Copa de Maestros ante el estadounidense Jack Sock, novena raqueta del mundo y que hace su debut en las Finales ATP.

"Conseguir ese último billete fue muy especial. En el mes de abril empecé a pensar que quizá podría estar aquí, aunque de junio a noviembre, cuando mis resultados no fueron tan buenos, esa ilusión se me fue un poco. No fue hasta la semana pasada en París que finalmente lo logré", dijo Sock en el pabellón O2 Arena de Londres, dos días antes de su debut ante Federer. "Estoy muy emocionado de estar aquí y preparado para hacer un gran tenis", recalcó.

Federer y Sock están encuadrados en el Grupo B/Boris Becker, junto con el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic.