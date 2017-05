Bautista acentúa la trágica jornada de los españoles

Roberto Bautista no podrá igualar los octavos de final de 2016. Al castellonense lo echó de la Caja Mágica un gigante, de la mano de tres desempates agónicos y de un saque que pese a aburrir al público habitual, resultó ser un arma mortífera -35 saques directos del croata-. Roberto Bautista no pudo superar la primera ronda del Masters 1000 de Madrid al caer contra el croata Ivo Karlovic en tres 'tie breaks' por 7-6 (4), 6-7 (9) y 7-6 (7). El croata, que posee un balance de tres victorias y seis derrotas en Madrid, consiguió la victoria más importante de la temporada y hundió a Bautista, a quien las cosas sobre arcilla no le están funcionando en 2017. A las decepciones en Montecarlo (segunda ronda) y Barcelona (segunda ronda), se une la derrota en uno de los torneos más especiales para los jugadores españoles.

Roberto Bautista, que perdió el primer set en el 'tie break' tras disponer de una bola de set en el décimo juego, salvó cinco bolas de partido en el segundo parcial y se aupó en el público de Madrid para anotarse la segunda manga. Con viento a favor, Bautista no pudo dar la puntilla y desperdició cuatro puntos de partido en el set definitivo para ceder en un encuentro agónico. «Creo que no merecí perder este partido, ahora estoy un poco triste y enfadado por el resultado», indicó el español en rueda de prensa tras el encuentro.

La mañana en Madrid dejó tres españoles más fuera de competición. Almagro siguió, pero Albert Ramos, Pablo Carreño y Tommy Robredo cayeron. El murciano ganó el primer duelo entre españoles del cuadro masculino, al imponerse a Robredo en tres sets (6-3, 3-6 y 6-0). El duelo estuvo caldeado por los continuos 'piques' entre ambos tenistas, aunque al final se impuso Almagro, que se encuentra en medio de un proceso de recuperación de su tenis. El cuartofinalista en Estoril la semana pasada encadena tres victorias en cuatro partidos y en la siguiente ronda se enfrentará al número dos del mundo, Novak Djokovic.

El finalista en Montecarlo y semifinalista en el Godó Albert Ramos tuvo un debut accidentado y cayó eliminado a las primeras de cambio ante el argentino Diego Schwartzman por 6-1 y 6-3. A Ramos no le corrió la bola en ningún momento del partido y el argentino supo encontrar los ángulos y los ataques hacia el catalán, sobre todo sobre su revés, el cual a duras penas consiguió colocar por detrás del cuadro de saque. No podrá repetir Albert la segunda ronda del año pasado y podrá descansar tras varias semanas de mucho desgaste, para preparar el Masters 1000 de Roma y Roland Garros.

Tampoco tuvo buena adaptación a la altura de Madrid Pablo Carreño, quien tras la final ganada el domingo en Estoril, cedió ante el francés Benoit Paire por 6-3 y 6-4. El francés, que lleva varios días ya en Madrid, superó en todo momento a un incómodo Carreño. El asturiano, en rueda de prensa, aseguró que notó el cambio de superficie por no haber podido entrenar sobre la capital. «Me ha costado bastante, pero hay que seguir adelante».