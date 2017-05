Djokovic: «Cuando pierdes partidos empiezas a cuestionarte lo que haces»

El serbio Novak Djokovic ha asegurado ante los medios que la decisión de romper con su cuerpo técnico, con el que trabajó durante diez años, fue «compartida». «No fue una fácil, ni para mi equipo ni para mí. Sentimos que necesitamos cambiar, abrir un capitulo nuevo», ha explicado. El serbio asume esta nueva etapa, ya sin Marian Vajda a su lado, como una experiencia «excitante» para «probar cosas nuevas». «He jugado muchos años a este nivel, no he olvidado cómo pegarle a la pelota, estoy excitado para ver cuál es el siguiente capítulo de mi carrera», ha insistido el balcánico. El serbio, que también ha sido preguntado sobre el próximo entrenador que le acompañará en el circuito, ha indicado que aún no lo ha decidido, pero que tiene que ser alguien que haya pasado por experiencias parecidas a las suyas.

Djokovic, que no alcanza las semifinales de un torneo desde el de Doha en enero, ha señalado que la preparación para Madrid la ha realizado junto a su hermano y que la decisión de un cambio ya la tenía en su cabeza desde hacía tiempo. «Cuando pierdes partidos empiezas a cuestionar lo que haces, qué hay que cambiar. Pones las cosas encima de la mesa. Estoy constantemente tratando de mejorar. En los últimos seis meses no he tenido buenos resultados, necesito aproximarme a las cosas de una manera diferente. Intento enfrentarme a los problemas, un camino difícil te lleva a un buen destino», ha finalizado el defensor del título logrado en 2016.

El número uno mundial, Andy Murray, ha señalado en rueda de prensa a la temporada de tierra batida como la «más importante». El británico, finalista del Masters de Madrid en 2016, ha manifestado que la temporada de arcilla es la de más difícil adaptación para él, aunque no ha dudado en calificar los últimos dos años como buenos. En cuanto a los problemas en el codo que le han afectado en los últimos meses, Andy ha segurado encontrarse bien y contento con su físico. El escocés, que venció en Madrid en 2015, ha dicho que le gusta jugar en la capital española, ya que la altitud beneficia a su juego.

También ha pasado por rueda de prensa el suizo Stan Wawrinka, que no ha dudado en afirmar que Rafa Nadal es el mejor tenista sobre polvo de ladrillo.«Sí, por supuesto», ha respondido el jugador de 32 años ante la pregunta sobre el balear. Stan, que debutará contra el vencedor del Paire-Carreño, también ha aclarado que no utiliza Madrid como preparación para Roland Garros, sino que viene aquí para «hacerlo bien».