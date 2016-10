Murray quiere el trono de Djokovic

Como si del Coyote y el correcaminos se tratase, Andy y ‘Nole’ han protagonizado en los últimos meses un tira y afloja en la lucha por el número uno. Que Djokovic bajase del primer escalón mundial parecía algo imposible hace unos meses. Antes del torneo de Wimbledon, Djokovic acumuló 2.400 puntos más que Murray en la carrera a Londres y 8.000 en el ranking global.

A raíz de la inesperada derrota en la hierba londinense, Djokovic perdió puntos progresivamente en favor del británico. Desde Wimbledon, Djokovic sólo venció en el Masters 1000 de Toronto y no defendió las coronas conseguidas en 2015 del ‘Grand Slam’ londinense, del Abierto de los Estados Unidos, del Masters 1000 de Shanghái o del torneo de Pekín. En definitiva, en los últimos cuatro meses sumó 1.750 puntos, 4.950 menos que los que ganó en el mismo periodo el año pasado.

Murray, por su parte. se ha exprimido al máximo: «la clasificación no engaña. En los últimos 4 ó 5 meses he jugado el mejor tenis de mi carrera» confirmó el escocés en la rueda de prensa previa al torneo de París. Desde su victoria en Wimbledon sólo ha perdido dos partidos y ha levantado tres títulos, además de hacerse con el oro olímpico, que no reparte puntos ATP.

Estas dinámicas opuestas han propiciado que el británico esté a tan solo 415 puntos de Djokovic, una diferencia que se puede romper en el Masters 1000 de París, donde la victoria de Andy y la caída de ‘Nole’ antes de semifinales coronarían al chico de Dunblane como número uno del mundo por primera vez en su carrera. Tarea complicada, ya que el serbio ha vencido en la capital francesa en las últimas tres ediciones del torneo.

«El salto del número 2 al número 1 es el más complicado de todos», aseguró Murray. Y es que desde que se subiese al trono mundial con su victoria en Wimbledon 2014, Djokovic ha dominado con puño de hierro el tenis mundial. Un reinado que puede vivir sus últimos días de vida, porque la puerta del número uno ya tiembla a medida que Andy Murray se acerca.