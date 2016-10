Kuznetsova se corta el pelo... ¡en pleno partido!

Svetlana Kuznetsova dejó una imagen curiosa en su estreno en la Copa de Maestras. La tenista rusa se impuso en el prime set por 5-7 a Agnieszka Radwanska, pero en la segunda manga el choque se torció y eso agobió a la deportista, que perdió 6-1, y se agobió hasta el punto de pedir unas tijeras para cortarse la coleta y encarar de otro modo el tercer set.

Well, @SvetlanaK27 with something you don't see everyday. A self haircut while playing tennis ️ #WTAFinalspic.twitter.com/j9CwFn7MJ2