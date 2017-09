Horario y televisión del Nadal - Anderson de la final del US Open de Tenis El tenista español llega al último encuentro del torneo tras vencer a Del Potro LP.ES Domingo, 10 septiembre 2017, 17:27

Rafael Nadal disputa hoy domingo 10 de septiembre la final de US Open de Tenis. La final del US Open de Tenis entre Nadal y Anderson se disputa a las 22 horas (horario peninsular español). Se puede ver en televisión el Nadal-Anderson de la final del US Open de Tenis a través de Eurosport1. También puedes seguir punto a punto el Nadal-Anderson de la final del US Open a través de lasprovincias.es.

El tenista español Rafael Nadal llega al último encuentro del torneo tras vencer a Del Potro y ahora le toca jugar ante Kevin Anderson. El tenista sudafricano impedía en semifinales que Pablo Carreño disputará con Nadal una final española en la final del Grand Slam en Nueva York