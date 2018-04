Tenis | Copa Davis Valencia sirve la revancha a los Bruguera Higueras decepcionó. El número uno español hizo una mala eliminatoria ante Alemania. / J. Penalba El padre del actual capitán español ocupaba el mismo cargo en la derrota frente a la República Federal Alemana en 1980 | Pronosticó una victoria por 5-0 en la eliminatoria que se perdió por 3-2 y luego pidió perdón a los germanos en su cena de celebración en El Saler MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Valencia Miércoles, 4 abril 2018, 14:06

Sergi tiene la oportunidad de tomarse la revancha de los Bruguera ante los alemanes. Su padre, Luis Bruguera, fue el capitán en uno de los grandes fiascos del tenis español en esta competición. Las pistas del Club de Tenis acogieron la eliminatoria contra la República Federal Alemana. La competición estuvo marcada por las polémicas declaraciones del capitán. "Ganaremos 5-0", pronosticó. Contaba con que Orantes e Higueras fueran una apisonadora para los rivales en tierra batida. Aquellas palabras no sentaron nada bien a los germanos. Es más, les sirvieron como motivación extra en esa semana.

"Me ha extrañado. Bruguera se ha comportado un poco duro y, la verdad, no esperaba que reaccionase así. Si Alemania consigue un solo punto, tendrá que pedir perdón por su error", lamentó Karl H. Philippi, director deportivo de los germanos en una entrevista realizada por Joaquín Ballesta y publicada por este diario en los días previos a la eliminatoria. Hizo de traductor Hans-Peter Fromm, socio del CT Valencia y que, como en 1980, vuelve a tener el corazón dividido al ser de origen alemán. "Yo seguro que gano", bromeaba ayer el capitán del equipo +75 del club. Estos días irá a Madrid a una competición, pero no se perderá los partidos en la plaza de toros.

"Ambos equipos se hospedaban en el hotel Sidi Saler. Esa semana se pudo a varios jugadores corriendo por la arena de la playa. Los alemanes nos invitaron a su cena de celebración. Estaba Rainer Bonhof -que militaba en el Valencia- porque era amigo del tenista Pinner", comenta Hans-Peter Fromm. En un momento del evento, se produjo la escena que había exigido Philippi. "En los postres, Luis Bruguera se levantó y se excusó ante los alemanes por su atrevido pronóstico", relata el veterano socio del CT Valencia.

Esta será la primera eliminatoria de Davis en la ciudad no celebrada en el Club de Tenis Valencia

¿Y qué pasó desde que Bruguera lanzó su bravuconada hasta que los alemanes se clasificaron en el quinto partido (3-2)? Pues que casi todo salió al revés de lo que pronosticaron casi todos los entendidos en tenis de la época. Para empezar, España perdió por lesión a su entonces número uno, Manuel Orantes. "Ha estado entrenando a tope. En principio llevará el peso con Higuera", comentó el capitán español a sólo dos días del primer partido.

En el último entrenamiento antes de la eliminatoria, se desató la tragedia para el equipo español. Higuera lanzó una bola a Orantes, este se lanzó para restarla. Cayó mal, lastimándose en el muslo. Las pruebas médicas realizadas en el Centro de Rehabilitación de Levante determinaron que sufría una rotura muscular. "Confío plenamente en Luna", declaró Luis Bruguera cuando se supo que su número uno no estaría en las pistas del CT Valencia.

Pese a todo, la serie empezó perfectamente para el conjunto español. Fernando Luna doblegó en tres sets al número uno alemán. Uli Pinner, conocido por sus impresionantes dejadas y por tener una pierna más corta que otra, sufrió una dura caída durante el partido. Acabó cediendo por 6-0, 6-3 y 6-4 y, sobre todo, dejando la sensación de que en un hipotético cuarto encuentro poco tendría que hacer sobre la tierra batida del CT Valencia.

El segundo punto empezó muy favorable para José Higuera. El granadino se encontraba en el mejor momento de su carrera y la temporada anterior se había clasificado para el Masters. Ganó las dos primeras mangas 6-3 y 6-1 y algunos federativos alemanes abandonaron las gradas. "Se marcharon a tomar una copa a la cafetería. No querían ver el desastre. Escuchaban al speaker cantar los puntos y regresaron en el cuarto set", relata Fromm. Rolf Gehring acabó por remontar y la serie llegó empatada al sábado.

Con Gehring al mejor nivel acompañando al renombrado doblista Karl Meiler, los alemanes pasaban a ser favoritos para llegar al domingo en ventaja. "Se las prometían muy felices", apunta Fromm. Pero los españoles Higueras y Giménez vencieron en tres mangas. Los pupilos de Luis Bruguera volvían a ser favoritos y entonces se produjo el naufragio. Primero fue Higuera el que sucumbió para ceder el cuarto punto ante un renacido Pinner. "Ganó el primer set, pero los servicio y volea de Gehring dieron la victoria a Alemania", concluye Fromm. Habla del quinto encuentro, el que perdió Luna en la tercera visita de la Davis a Valencia.

El campeonato ha pasado hasta ahora cuatro veces por la ciudad, todas ellas en las instalaciones del club de Botánico Cabanilles: Holanda, Rumanía, Alemania y Croacia. La revancha de los Bruguera será la primera eliminatoria de Davis en un emplazamiento diferente.