Tenis Un sparring de grand slam Carlos López, durante el entrenamiento matinal con Roberto Bautista. / Jesús Signes Carlos López disputará los cuadros junior de los tres principales torneos | «Estoy aquí para ayudar al equipo español en lo que me digan. Entrenar con Rafa Nadal sería lo máximo», afirma el joven de Algemesí MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Valencia Martes, 3 abril 2018, 13:02

Carlos López está cansado pero feliz. Ayer se entrenó en dos sesiones con Roberto Bautista y una con Pablo Carreño. Cinco horas en pista al día siguiente de adjudicarse el ITF Junior G1 Juan Carlos Ferrero. Esta victoria en Villena y la de la semana anterior en Benicarló le han abierto de par en par las puertas de los tres grand slam de su categoría que quedan en 2018. Ahora le toca disfrutar como sparring del equipo español de Copa Davis en Valencia. Después, preparar el selectivo y Roland Garros.

"Estoy haciendo segundo de Bachiller y justo la primera convocatoria del selectivo me pilla en París. Pero quiero hacerlo como sea e intentar compaginar alguna carrera por la UNED", comenta el tenista de Algemesí, que este año cumplirá los 18. "Haré Educación Fisica o algo relacionado con el deporte. Es lo que me gusta y soy muy exigente. Me encanta estar en forma. Hay días que mi entrenador me da libre y yo me voy a correr", comenta.

Se refiere a Salva Ramón, su preparador de siempre. Desde que su madre lo apuntó a tenis para que hiciera algo de deporte. "Al principio no tenía patrón de juego, pero ahora ya es tenista. Destaca por su agresividad y su derecha", resalta el entrenador. "El objetivo de la temporada es hacer un buen papel en Roland Garros", incide el técnico natural de La Llosa de Ranes. Luego vendrán Wimbledon y el US Open.

A partir de entonces, Carlos López dará por finalizada la etapa junior y empezará a jugar Futures. "No me marco plazos porque cada semana estás en condiciones diferentes", señala cuando se le habla de futuro. Lo dice poco después de la sesión con el fisio para descargar y antes de irse a descansar. Hoy volverá a ser el sparring del equipo español. No sabe las horas que estará en pista ni si pondrá la guinda a la experiencia al pelotear con Rafa Nadal.

"Para mí esto es una experiencia y un premio a la temporada que he hecho, porque podrían haber llamado a otro. Me siento muy satisfecho", indicó Carlos López, formado en el CT Algemesí y que ahora juega con licencia del CT Valencia. De hecho, en 2017 fue con esta entidad campeón de España junior y estuvo como suplente en el equipo que ganó el absoluto. "¿Entrenar con Nadal? Eso sería lo máximo. Yo estoy aquí para ayudar al equipo español en lo que me digan", concluye.