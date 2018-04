Tenis | Copa Davis Nadal recupera la ilusión en Valencia Rafa Nadal y el resto de integrantes del equipo de español responden ayer a los niños. / Irene Marsilla «Después de unos meses de haber encadenado una lesión con otra, espero estar a un buen nivel. Por eso he venido» | «Volver a competir rodeado de un equipo de amigos siempre ayuda», afirma el balear, ambicioso por ayudar a que España esté en semifinales de la Davis MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Valencia Miércoles, 4 abril 2018, 13:18

El estado físico de Rafa Nadal es el secreto mejor guardado de la delegación española. "Vengo de unos meses durillos en los que he encadenado una lesión tras otra. Espero estar a un buen nivel, por eso he venido aquí", comentó ayer el balear en su primera comparecencia pública desde que aterrizó en Valencia. El número uno del mundo se sometió al interrogatorio de los niños que sueñan con ser como él, pero que también desean fervientemente verlo en acción el viernes en la plaza de toros.

Nadal ha trabajado los dos días que lleva en Valencia. Nadie le puede hacer algún reproche por su implicación, pero en la pista y fuera de ella. La Federación Española y la Diputación de Valencia organizaron un acto en el que se invitó a un grupo de niños a ver de cerca a los tenistas. Algunos de ellos, además, tuvieron la oportunidad de fotografiarse con los deportistas, conseguir su autógrafo y, los más afortunados, hacerles una pregunta.

El número uno del mundo admitió que ha recuperado la ilusión. "Volver a la competición rodeado de un equipo de compañeros y amigos, siempre ayuda. Ojalá sea una semana muy positiva para todos", señaló Rafa Nadal, siempre competitivo. Por ello, el balear no se conforma con menos que la victoria del equipo capitaneado por Sergi Bruguera. "Vamos a pelear por meternos en semifinales porque hace ya algunos años que no llegamos a esa ronda", indicó.

«De la Comunitat salen muy buenos jugadores, hay mucha tradición de tenis y estoy contento de competir aquí»

El público valenciano está deseando que Rafa Nadal juegue un partido de competición aquí. Desde los más mayores hasta los niños. Los chavales le preguntaron al respecto y el número uno del mundo lanzó flores hacia la Comunitat. "De aquí salen muy buenos jugadores, hay mucha tradición y estoy feliz de volver a competir aquí", indicó.

Ya ha llovido desde la última vez. Estuvo en el Open cuando se disputaba en el CT Valencia y era de categoría ATP 250. Entonces Nadal era una promesa del deporte de la raqueta. En la era Open 500, cuando el campeonato se disputaba en el Ágora, traer al balear fue siempre la ambición de los organizadores. Se consiguió su presencia para el acto de homenaje a Juan Carlos Ferrero por su retirada y aquel día se registró un importante incremento en la venta de entradas.

Pero Nadal nunca se vistió de corto en el Ágora porque había firmado un contrato con el torneo de Basilea, de la misma catalogación que el de Valencia, pero con más recursos económicos y apadrinado por Federer. Ese evento se disputaba en la misma semana y Nadal tampoco llegó a jugarlo para cuidar su estado físico antes de la recta final de la temporada. La lesiones que han sido sus peores enemigas en los últimos tiempos le han obligado a parar en el inicio de 2018.

Esta circunstancia ha permitido para que la eliminatoria de cuartos de la Davis cuadre en su agenda y pueda haber venido a Valencia. "Hace años que no competía en esta ciudad y ahora confío en que la plaza esté llena a partir del viernes y nos ayuden a pasar en semifinales, pues hace unos añitos que no estamos ahí", señaló Nadal. El número uno tiene hambre. "Me hizo ilusión acabar el año en ese puesto, ahora ni lo había pensado", afirmó. Quiere otra Ensaladera y una nueva temporada de tierra memorable. Todo eso empieza en Valencia.

LAS FRASES

Rafa Nadal. Manacor. «Lo de morder los trofeos empezó por una broma. Ahora lo hago porque lo piden...¡buenos no están»

Pablo Carreño. Gijón. «Antes de los partidos no escucho música. Prefiero estar concentrado o hablar con mi entrenador»

Roberto Bautista. Castellón. «Llevamos una alimentación saludable. Tras los partidos comemos un plato con proteínas»