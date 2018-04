Nadal no especula con la Davis

Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza se han asegurado cumplir uno de los condicionantes para estar en los Juegos de Tokio. Esto es, para ser olímpico se necesita haber atendido al menos una vez a la llamada de la selección durante el ciclo de cuatro años. En el caso de los tenistas, el combinado nacional es el equipo de Copa Davis, en el caso de los hombres, o Federación, con las mujeres. El balear ha cumplido la premisa este fin de semana en Valencia y la hispano venezolana lo hará en la eliminatoria por la permanencia que en pocos días se disputará en Murcia. En el caso del número uno de la ATP, este hecho no implica que vaya a esquivar la llamada de Sergi Bruguera.

Es más, Nadal fue explícito ayer sobre sus intenciones en 2018. «Mi disposición de aquí al final del año es total. Mi ilusión por ayudar al equipo a tener opciones de ganar este torneo es máxima, aseguró. El manacorense no tenía en principio idea de estar en la Davis, al menos en las rondas iniciales. «Yo hablé con Sergi antes de empezar el año y sabía cuál era mi posición. Después se han ido dando cosas que me han llevado a jugar aquí y no en la primera eliminatoria», indicó.

Tras retirarse en Australia y renunciar a los dos primeros Master 1.000 de la temporada, Valencia le ha venido de perlas a Nadal para retomar el contacto con la competición justo antes de la temporada de tierra batida. «Eliminatorias como la que hemos disputado este fin de semana en Valencia nos llenan de energía a nivel mental. Dos victorias contra rivales de alto nivel, especialmente la de Zverev, son una importante inyección de moral para mí», afirmó.

Los franceses desean que Nadal esté en semifinales y tratan de despojarse de la presión de ser favoritos

Con sus palabras, el número uno del mundo deja entrever que estará en las semifinales de Copa Davis de septiembre. Francia, que defiende el título, se medirá a España como local. En el país vecino están entusiasmados con la posibilidad de que Nadal esté en la eliminatoria. «Estaría bien que viniera, sería un honor recibirlo en un gran estadio, para nosotros y para la Copa Davis. Tienen un gran equipo, muy denso y sólido, con 3 o 4 jugadores entre los 20 mejores. Tendremos menos presión, es bueno jugar en estas condiciones», comentó ayer el capitán galo, Yannick Noah.

Pouille ha sido el líder de los bleus en los cuartos de final contra Italia ante la ausencia de los 'mosqueteros' de los últimos años: Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils y Gilles Simon. En caso de eliminar a Francia, para disputar la final como local España debería enfrentarse a Croacia. El rival de los balcánicos en la otra semifinal de Davis es Estados Unidos. Si los norteamericanos fuesen los que se metieran en la ronda final por la Ensaladera, España buscaría su sexta Ensaladera al otro lado del Atlántico.