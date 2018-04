Copa Davis Ferrer: «Zverev fue mejor todo el tiempo» David Ferrer durente el enfrentamiento de hoy en Copa Davis. / Agencias El de Xàbia afirma estar tranquilo pese a la primera derrota LOURDES MARTÍ Valencia Viernes, 6 abril 2018, 15:25

No pudo debutar David Ferrer con una victoria para España en la Copa Davis: «Zverev fue mejor que yo todo el tiempo, necesitaba haber sido más sólido para lograrlo. Ha sido bueno todo el partido, es difícil superarlo».

Dice el de Xàbia que lleva «muchos años» en esto del tenis, por lo que está convencido de que no le afectará esta derrota: «No pienso más allá, ahora obviamente estoy dolido, pero sé cómo funciono y cómo me encuentro, lo asumo y lo acepto, no me tengo que decir nada».

Reconocía Ferrer que «nunca» le habían roto tantas veces el servicio en un partido: «Nunca me ha pasado, no fue un buen día. Es una pena porque he estado muy bien jugando este año y hoy además estaba en casa lo intenté. Es sólo un partido que tengo que olvidar lo más pronto posible».

Ferrer tampoco ha achacado los errores a los nervios: «No sé, estaba con ganas, motivado, no era mi primer partido obviamente pero tampoco miro más allá, no me han salido bien las cosas, lo he intentado pero no. La lástima es que ha sido en Valencia y ante mi gente pero un partido no va a cambiar las sensaciones».