Tenis I Copa Davis Aquí Ferrer y después gloria El alicantino obra el milagro y vence a Philipp Kohlschreiber, en un duelo titánico de casi cinco horas (7-6, 3-6, 7-6, 4-6 y 6-4), para clasificar a España a semifinales, donde se encontrará con Francia MANUEL SÁNCHEZ madrid Domingo, 8 abril 2018, 21:54

Aún hay David Ferrer para rato. Para mucho rato. Porque su batalla en la plaza de toros de Valencia quedará siempre en el recuerdo de la historia de la Copa Davis A sus 36 años y tras haber sufrido un varapalo tremendo el viernes en su derrota ante Alexander Zverev, el de Jávea emergió como lleva haciendo toda su carrera y tiró de garra y coraje durante cuatro horas y 55 minutos de partido para inclinar a Philipp Kohlschreiber por 7-6 (1), 3-6, 7-6 (4), 4-6 y 6-4 y clasificar a España para unas semifinales de la Copa Davis seis años después.

Después de la exhibición de Nadal frente a Zverev, el ambiente invitaba a la épica de España, que tenía que redimirse de un 1-2 en contra como ya hizo ante Croacia en 2017. Para ello, las opciones de Sergi Bruguera eran Roberto Bautista o David Ferrer. A un lado, el mejor estado de forma y juventud del castellonense, al otro, la experiencia y solidez del alicantino. «No era nada fácil confiar en mí», reconoció Ferrer tras el encuentro.

Bruguera, convencido de la calidad y seguridad de Ferrer, le dio los galones para liderar a España, y Ferrer devolvió uno de los mejores partidos de Copa Davis que el combinado español ha saboreado en los últimos años.

Las idas y venidas fueron constantes desde el inicio, y el servicio menos determinante que en otras ocasiones. Tener el 'break' de tu parte no garantizaba nada y el primero en vivirlo en sus carnes fue el español, que disfrutó de ventaja de rotura en el primer set (4-2) y tuvo que esperar hasta el desempate para asegurarse la primera manga.

Tras un globo excelso que superó a Kohlschreiber y sentenció el primer parcial (7-6), comenzó la montaña rusa, Ferrer cedió dos veces el saque en el segundo parcial y el germano igualó la contienda (6-4).

Una vez más, las roturas no fueron determinantes y Ferrer batalló en el 'tie break' para levantar un 0-3 en contra y ponerse 2-1 arriba.

No obstante, y pese a que Kohlschreiber cada vez estaba más cansado, el alemán no se dio por vencido, y metió el miedo en el cuerpo al llevarse el cuarto set y dejarlo todo listo para el quinto set. Nadie sabía aún lo que se venía por delante, en un último parcial lleno de emociones, en el que tener la piel de gallina era lo mínimo que se podía pedir a cualquier aficionado al tenis.

Ferrer cogió la delantera y tuvo un 'break' a favor, el germano lo recuperó y puso en apuros a Ferrer con 3-4 a favor suyo, cuando dispuso de dos bolas de rotura. Ferrer, el público, Nadal desde el banquillo empujaron al unísono para levantarlo, poner el 4-4 y romper de manera definitiva en el noveno juego, para cerrar el partido, con un increíble 'passing shot' que recordó al que Juan Carlos Ferrero le hizo a Lleyton Hewitt en el Palau Sant Jordi en el 2000, y la eliminatoria por 6-4.

«Es un día inolvidable, no sé cómo lo he hecho. Esta competición ha sido lo máximo que me ha pasado en la vida. Jugar en la plaza de toros de Valencia ante toda mi gente, mis amigos, mi futura esposa, es lo máximo», reconoció un emocionadísimo Ferrer en declaraciones a Televisión Española a pie de pista.

En semifinales, España se enfrentará a Francia, quien cerró su billete a la penúltima ronda del torneo tras vencer a Italia a domicilio en Génova por 3-1. Los defensores del título no contaron con figuras como las de Jo-Wilfred Tsonga y Richard Gasquet y estuvieron liderados por Lucas Pouille, quien consiguió los puntos individuales ante Andreas Seppi y Fabio Fognini. El dobles, formado por Nicola Mahut y Pierre-Hugues Herbert, abrochó el punto del sábado y los galos, vencedores en diez ocasiones de la competición, estarán por tercer año consecutivo en semifinales. El cruce, que será en terreno francés, se producirá el fin de semana del 14 al 16 de septiembre en una sede aún por decidir. El último enfrentamiento entre Francia y España fue en Córdoba en 2011, en semifinales, y se saldó con victoria española por 4-1, mientras que en el último precedente en suelo francés, la victoria cayó para los Gaël Monfils, Michael Llodra y compañía, que derrotaron en 2010 a un equipo sin Nadal.