Destituida Conchita, dolida al ser relevada como capitana de la Davis y Copa Federación Feliciano López y Conchita Martínez. / EFE «Considero que después de toda mi contribución e implicación con el tenis español no me merecía un final de esta forma, a mi parecer, tan irrespetuosa» dice la aragonesa MANUEL SÁNCHEZ Madrid Jueves, 14 septiembre 2017, 22:16

Sorpresa. Conchita Martínez deja de ser la capitana de los equipos de Davis y Copa Federación españoles, según ha anunciado la Real Federación de Tenis en un comunicado. La aragonesa, que ascendió a ambos equipos tras una época convulsa, se marcha tras calmar las aguas y lanzó un comunicado al saber de la noticia. "Comparto con vosotros mi decepción y malestar con la RFET, quien me ha trasladado a última hora de esta tarde que no contarán conmigo en la próxima temporada. Es muy desagradecido tomar las riendas del barco cuando hay tempestad y cuando consigues la tranquilidad y el compromiso prescindan de ti. Se suponía que con la llegada de la nueva directiva la situación cambiaría, pero es más de lo mismo, el tenis sigue sin ser una prioridad".

La aragonesa recuerda que "en circunstancias complicadas he aceptado sus condiciones, que en otra situación no aceptaría. El abandono que he sentido durante estos meses me hacían presagiar que se prescindiría de mi trabajo, más cuando, por primera vez en los últimos años, esta nueva ejecutiva me retiró la posibilidad de acompañar a los jugadores y jugadoras y hacerles seguimiento presencial durante los Grand Slams".

Conchita dice entender que "los relevos a veces son necesarios, y después de tres temporadas podría esperar el de Copa Davis, no así el de Copa Federación, donde las bases estaban totalmente asentadas tras cinco temporadas. Estoy muy agradecida a nuestros jugadores y jugadoras, ha sido una experiencia positiva donde me llevo las emociones sentidas y vividas en todas y cada una de las eliminatorias en las que defendíamos los colores de España. Un orgullo haber podido trabajar con los mejores tenistas del mundo.

COMUNICADO OFICIAL

Gracias por vuestro cariño y apoyo. Os quiero.😘 https://t.co/xrRTH5fRIr — Conchita Martínez (@conchitamartinz) 14 de septiembre de 2017

"Me duele por los aficionados, con quienes comparto su amor y pasión por el tenis, que han estado ahí siempre apoyándonos en cada partido, por televisión, en la grada o con sus mensajes a través de las redes sociales. Mi motivación y ganas siguen intactas, como el primer día, me habría gustado continuar, pero la decisión ha sido unilateral, por parte de la RFET. Considero que después de toda mi contribución e implicación con el tenis español no me merecía un final de esta forma, a mi parecer, tan irrespetuosa", finalizó.

La JD de la RFET, con consenso general, da por finalizado el contrato de Conchita Martínez y agradece su gran laborhttps://t.co/pukCNAZi2Rpic.twitter.com/heEnH0XYm1 — Tenis España (@spaintenis) September 14, 2017

Y es que la Real Federación Española de Tenis (RFET) ha comunicado hoy la finalización del contrato de Conchita Martínez como capitana de los equipos de Copa Davis y Copa Federación. En un comunicado emitido en la página web de la Federación, se especifica que la decisión la ha tomado la Junta Directiva en una reunión mantenida esta mañana en Barcelona. La destitución de Conchita Martínez, que acababa su contrato a finales de este año, se ha tomado “de forma unánime”, aunque se ha destacado la “gran labor” realizada por la aragonesa en los años en los que ha estado al frente de las dos capitanías.

Capitanes diferenciados

La RFET anunciará en los próximos días el futuro seleccionador o seleccionadores de los equipos de Copa Davis y Copa Federación.

Muguruza y Conchita, en el All England Tennis Club,.

En enero de 2013 fue designada por la federación la seleccionadora nacional de la Copa Federación y, dos años después, se convirtió en la primera mujer que capitaneaba el equipo español masculino en la Copa Davis. Desde entonces la Armada logró el ascenso al Grupo Mundial. Además, formó parte del cuerpo técnico de la número uno del mundo, Garbiñe Muguruza en Wimbledom.

Mientras que los chicos competirán el año que viene en el Grupo Mundial, y pelearán por levantar la sexta ensaladera, las chicas tendrán que vérselas en la segunda división del tenis. España cayó el año pasado con Serbia en los cuartos de final por 4-1, después de superar una complicada eliminatoria en primera ronda ante Croacia. Por su parte, el equipo de Copa Federación, cedió en su debut ante República Checa, y cayó en el playoff de descenso ante Francia, por lo que, en 2018, las chicas lucharán por volver a la élite de la mayor competición por equipos.