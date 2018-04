Bruguera cuenta con el mejor Nadal

«¡Venga, va, dejadlo! ¡Que son las 12.15!». El siempre amable Rafa Nadal se impacienta. Los operarios que cuidan la pista de la plaza de toros tratan de marcar las líneas tras el entrenamiento de Alemania. El aire dificulta su tarea. Tardan por ello unos minutos más. Tiempo precioso para que el número uno del mundo siga recuperando sensaciones. Lleva demasiado tiempo sin competir y quiere estar al máximo cuando desde mañana se desaten las hostilidades. «Ha trabajado muy bien y duro en estos días», comentó ayer Sergi Bruguera, capitán español, cuando se le preguntó por el estado físico del balear. «De salud se encuentra perfecto, que es lo más importante», matizó.

Bruguera, sus compañeros, toda España y el mundo entero saben que el esfuerzo no es negociable para Nadal. La incógnita reside en cómo se encontrará cuando empiece a competir al máximo nivel. El de Manacor lleva sin hacerlo desde que se retiró en el Open de Australia y ha tenido que renunciar a la primera gira importante de 2018. «Hablamos entonces, éramos conscientes de lo que tenía. Sabíamos de su intención de disputar la eliminatoria si estaba todo correcto», comentó el capitán del equipo español.

Poco más. El catalán racionó al máximo los detalles sobre sus intenciones de cara a la eliminatoria. «Elegiré a los que mejor estén», afirmó. No lo dijo sobre Nadal. El mundo tiene claro que si el manacorense está en condiciones, es indiscutible. Sucede con las estrellas mundiales. La duda reside en el dobles del sábado y en el número 2 de España. «No voy a elegir por que sean de aquí. Tenemos muchas opciones», argumentó Sergi Bruguera.

La buena noticia de ayer fue que se entrenase por fin Feliciano López. Tras su proceso gripal, la otra gran incógnita está en cómo llega el toledano a la eliminatoria. «Hoy (por ayer) ya se ha levantado bien, con ganas, energía y ya se ha entrenado», detalló el capitán. Bruguera afirmó que está ilusionado por la eliminatoria. Por ser en Valencia -estuvo trabajando en el Club Español seis años- y por el escenario. «Tenía mucha inquietud por cómo habría quedado la pista en la plaza de toros y está genial. Además, seguro que el público va a estar espectacular», comentó.

Ya tuvo la ocasión de comprobarlo ayer. Bruguera y el resto del equipo español. Unas 2.500 personas agasajaron a los tenistas en su último entrenamiento en la plaza de toros. Como los alemanes, hoy se ejercitarán en el Sporting Club, pero los ensayos en el escenario de la eliminatoria ya han acabado. El público era en su mayoría niños que consiguieron invitaciones en sus colegios o en la actividad Tenis al Carrer de la semana pasada.

A Bruguera le preocupa que el clima de euforia pueda contagiarse. Al menos no quiso dar pie a que se pueda infravalorar al rival. Su padre, en 1980, pronosticó una victoria contundente por 5-0. Luego perdió en el quinto partido y le tocó pedir perdón. Ahora él ocupa el mismo cargo y no ha querido caer en idéntico error. «Zverev viene de disputar la final en Miami y ganó en Roma, ya es una realidad del tenis mundial. Pero su equipo no es solo Zverev», apuntó. «Kohlschreiber lleva quince años jugando, tiene una experiencia brutal y es un grandísimo jugador capaz de ganar a cualquiera. Además, cuentan con un gran doble. Struff juega increíble e hizo semis en Australia. Martener es un tenista que está ganando muchos partidos», añadió, completando así un escueto análisis del contrincante.

Michael Kohlmann, capitán del equipo alemán, no perdió tiempo en ponerse la piel de cordero. «Zverev esta muy satisfecho por su éxito. Por un lado es bueno que haya ganado partidos. El cambio de superficie y de bolas o de deslizamiento es muy diferente, tiene pocos días para probarlas porque hay poco tiempo. Tratamos de que su adaptación sea rápida. Pero se siente muy bien, va a poder entrenar unos días antes y está preparado. Estaremos listos para una eliminatoria tan dura», avisó el técnico germano.

Kohlmann tampoco duda de que Nadal estará en la plaza de toros. «Creo que Rafa va a jugar, no sé si el viernes, el sábado o el domingo, pero estoy seguro de que estando en el equipo lo hará», pronosticó. Para la fiesta del tenis en Valencia, el único pronóstico preocupante es el del tiempo por la previsión de lluvia para el sábado.