Bartoli sufría maltrato psicológico

La ganadora de Wimbledon de 2013, la francesa Marion Bartoli, ha desvelado en una entrevista en el diario l'Equipe que sufrió maltrato piscológico por parte de su novio: «Fue un gilipollas absoluto. Me decía todos los días que estaba gorda. No me ayudó. Me dejé destruir por alguien». Bartoli ha vuelto al circuito a los 33 años tras cinco años sin competir y de sufrir un virus que casi le cuesta la vida. «Necesito demostrame que estoy viva», señaló la francesa.