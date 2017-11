Anabel Medina, capitana: «Ganar la Copa Federación es un proyecto bonito» Anabel Medina, en las instalaciones del CT Valencia. / Jesús Signes «Garbiñe Muguruza es una jugadora con mucha personalidad y presencia, pero yo creo que tenemos buena relación y eso va a ayudar» MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Lunes, 13 noviembre 2017, 20:55

Después de un 2017 apasionante, a Anabel Medina se le plantea un 2018 no menos trepidante. Ha tenido que renunciar a preparar una jugadora top como Jelena Ostapenko para asumir la capitanía de la Copa Federación. El cargo le obligará a pasar muchas semanas fuera de casa viendo a las jugadoras españolas en los torneos. «Viajar es algo que me gusta y que llevo haciendo mucho tiempo», apunta. Compatibilizará esta tarea con la de directora del BBVA Open Ciudad de Valencia, el torneo femenino cuya segunda edición se disputará del 16 al 28 de noviembre. Además, deberá buscar una fecha para colgar la raqueta como ella desea: en la pista.

-En su presentación como capitana de Copa Federación dijo que el objetivo es volver al Grupo Mundial. ¿Es un objetivo de mínimos o ambicioso?

-Es un objetivo para el año que viene porque estamos en la segunda categoría y no podemos aspirar a ganar la Copa Federación. Si subimos, el objetivo para 2019 sería conquistar el torneo.

-¿Hay mimbres para ello?

-¡Sí, de sobra! El tenis español está en un gran momento con el número uno de Garbiñe Muguruza, pero Carla Suárez ha demostrado durante mucho tiempo que es una jugadora de gran nivel pese a que haya tenido un año malo con las lesiones. Sara Sorribes y Lara Arruabarrena se están consolidando dentro del circuito profesional. Tita Torró y Silvia Soler han pasado dos años de lesiones. Además, María José Martínez se clasificó para el Masters en dobles, lo que evidencia que tenemos cubiertas todas las parcelas del equipo.

-Conchita decía lo mismo, ¿por qué entonces el equipo descendió a la segunda categoría?

-Por las circunstancias. Carla estuvo en un momento duro por su lesión de hombro. También hay que tener en cuenta que las rivales son difíciles y si no cuentas con todas las jugadoras cualquier eliminatoria se puede complicar, como sucedió.

-¿Se esperaba que le ofrecieran ya la capitanía?

-No, pero me hacía mucha ilusión. Entendía que me tenía que llegar, no sabía en qué momento. Se ha dado ya, lo he aceptado con optimismo y ahora, a trabajar.

-¿Se lo pensó antes de aceptar?

-No era una decisión sencilla. Estaba trabajando con Ostapenko, que este año ha tenido unos resultados increíbles, pero cuando puse las opciones en la balanza me decanté sin duda por la capitanía.

-¿Por qué?

-Porque era algo que me hacía mucha ilusión, un sueño cumplido. España tiene posibilidades de ganar una Copa Federación y es un proyecto bonito.

-Pero entrenar a una jugadora top tampoco es sencillo, igual ese tren no vuelve a pasar...

-Bueno, eso es algo que nunca sabremos. A lo mejor me quedaba con Jelena y la opción de la capitanía no volvía a pasar y viceversa. Prefiero hacer la lectura positiva. La capitanía me hacía mucha ilusión, soy joven y tengo mucho tiempo por delante. Si al final de mi carrera surge una opción de entrenar una jugadora top, fenomenal. Si no, aprovecho esta oportunidad para retirarme dentro de la pista. Como las eliminatorias son muy a principio de año, eso me da la opción de jugar algún torneo. También fue un punto a favor. Es cierto que lo prioritario es estar concentrada en las eliminatorias y que España suba, pero en abril puedo compaginarlo con el seguimiento de nuestras jugadoras y con ver a nuestras rivales.

-¿Se plantea jugar usted del dobles en alguna eliminatoria?

-No. Para que me autoelija tenemos que estar muy mal y espero que no suceda. Tenemos doblistas que lo hacen muy bien.

-¿Cómo le comunica a Ostapenko que le deja y cómo reacciona?

-Le comenté que era algo que me hacía mucha ilusión. Lo entendió muy bien y me deseó suerte.

-¿Quién incide en que su contrato sea para dos años, usted o la Federación Española?

-Creo que coincidimos en que para hacer un buen trabajo un año es muy corto. Pasa volando y dos eliminatorias son pocas.

-¿Entendió la destitución de Conchita Martínez?

-No puedo opinar porque no formo parte de la junta directiva de la Federación. Sería muy osado.

-¿Le felicitó?

-Sí, la verdad es que recibí un mensaje muy cariñoso de ella.

-¿Qué nivel tiene el tenis valenciano con Torró, Soler y Sorribes?

-Muy bueno. Están entre las 200 primeras del mundo, son tres tenistas con mucho nivel. Tita y Soler llevan un tiempo que no están arriba por las lesiones. Sara ha experimentado una progresión positiva y está consolidada entre las 100 primeras. Lo ha solventado con madurez, a ver si tiene suerte y sigue subiendo en el ránking.

-¿Impone tener que decir qué ha de hacer a Garbiñe Muguruza?

-Es una jugadora con mucha personalidad y presencia, pero yo creo que tenemos buena relación y eso va a ayudar. Obviamente es mi jugadora top, pero ya he tenido la experiencia con Jelena Ostapenko. Eso me va a ayudar porque parte del mérito de su éxito es del trabajo que hemos realizado.

-¿Cómo ve a Italia, el primer rival de España en Copa Federación con usted como capitana?

-Las conozco, he jugado contra ellas, son un rival complicado. Tienen jugadoras como Schiavone o Errani que han ganado en grand slam y saben manejar la presión.

-¿Se ha puesto ya en modo Copa Federación o está centrada en el torneo de Valencia?

-Estoy pensando en cosas, empezando a planificar viajes, pero he de hablar en pretemporada con las jugadoras, a ver qué sensaciones tienen. Para el torneo, es la recta final y hay que estar al pie del cañón.

-¿Le da un nuevo impulso al torneo su capitanía?

-Creo que es bueno. Lo afrontamos con una gran ilusión e invertimos mucho tiempo en que salga genial. Es un torneo para que las jugadoras españolas que buscan dar un saltito en el ránking puedan jugar en España.

-Participarán Tita Torró, Silvia Soler y Paola Badosa, que ya son jugadoras de nivel...

-Tita y Silvia ya jugaron en 2016 y les gustó. Además, he podido hablar con tenistas júnior que están en la categoría y también vendrán. Voy a poder hacer las dos cosas: ver a jugadoras españolas y mi labor como directora del torneo.