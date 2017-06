La bronca de Rafael Nadal con el juez de silla en Roland Garros 2017

Rafael Nadal, que este domingo consiguió el pase para cuartos de Roland Garros ante Roberto Bautista en un partido en el que recibió dos amonestaciones, señaló en rueda de prensa que el árbitro tiene "más fijación" con él.

Cuando se llevaban pocos minutos de partido, Nadal recibió la primera amonestación por tardar más de 20 segundos en sacar tras la finalización del punto anterior.

En el siguiente descanso, Nadal reprochó en español al árbitro portugués Carlos Ramos su decisión, como se pudo escuchar por la televisión: "Mi pregunta es, si termino un punto en la red, no puedo ir a coger la toalla ¿no? Esta es la verdad, contigo no puedo, con los otros quizás sí, contigo no".

"Creo que no puedo porque he terminado un punto largo, voleo, vuelvo y me pitas 'warning'. Entonces qué hago, ¿voy corriendo?", añadió desde el banquillo el tenista español, tras las explicaciones del árbitro.

"Me vas a tener que pitar muchos 'warning' en todo el partido. Pítalos porque, total, no me vas a pitar más", concluyó.

En el tercer set recibió una nueva amonestación y perdió un saque, según establece la regla.

En la rueda de prensa posterior al partido Nadal dio su opinión sobre el incidente.

"Hay gente a la que le gusta tomar más parte en el partido. A mí no me parece bien. Las reglas tienen que estar definidas. El árbitro tiene que analizar lo que está ocurriendo. Si no que pongan un cronómetro en la pista. Hay árbitros que pitan de una manera y otros de otra", dijo Nadal.

"Antes me había metido mucha presión este árbitro. Me hace ir con el agua al cuello todo el partido, si quieren ver buen tenis tienen que dejar respirar a los jugadores. No pueden pretender que seamos máquinas y no respiremos. Con tristeza lo digo, pero es un árbitro que tiene más fijación conmigo", añadió.

En 2015 Nadal pidió a la ATP que el juez brasileño Carlos Bernardes no le arbitrara durante un tiempo, después de varios encontronazos. En esta ocasión, rechazó que vaya a tomar medidas similares contra Ramos.

"Lo que pasa en la pista se queda ahí", dijo.