Muguruza continúa maldita en Madrid

Madrid es el triángulo de las Bermudas particular de Garbiñe Muguruza. Como si cada vez que pasase por ahí sus luces se apagasen y su tenis se desvaneciese. La española cayó en su debut en el Masters 1000 de Madrid ante la suiza Timea Bacsinszky por 6-1 y 6-3 en una hora y siete minutos. No fue sólo preocupante la derrota, sino la mala imagen que dio ante su público y decepcionó a una audiencia que está acostumbrada a verla caer a las primeras de cambio. No en vano, nunca ha superado la segunda ronda en este torneo.