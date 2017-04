Sorribes pelea pero no evita que España se ponga 2-0 abajo

El equipo español de Copa Federación no pudo conseguir un buen resultado en la primera jornada de la eliminatoria de play off de permanencia y se quedó sin ganar un solo set. Ni Silvia Soler-Espinosa que cayó derrotada ante la número uno francesa Kristina Mladenovic por 6-0 y 6-1, ni Sara Sorribes, que perdió en una batalla de casi dos horas y media por 6-4 y 6-2 ante Pauline Parmentier pudieron dar una alegría a los aficionados desplazados a Roanne. Por lo tanto, Francia aventaja a España por 2-0 en la eliminatoria y deja las opciones de las chicas de Conchita Martínez al borde del abismo.

El partido entre Soler-Espinosa y Mladenovic era, a priori el más desigualado de la eliminatoria si se tenía en cuenta el ranking, Silvia es la 156 del mundo y “Kiki” la número 19. El problema viene cuando esa brecha en la clasificación se traslada a la pista y no da opciones de pelea. Mladenovic se impuso con muchísima claridad en el duelo más desigual de la jornada de play off del Grupo Mundial y dio ventaja a Francia tras un marcador de 6-0 y 6-1 en 51 minutos de encuentro. No pudo volver con victoria la ilicitana al equipo español tras dos años sin participar en la Copa Federación y encajó una derrota dolorosísima a manos de la número uno francesa, mucho más tranquila y suelta sobre la pista. Esta falta de nervios, conjugado con una española superada por la situación, lo aprovechó Mladenovic, que sobre tierra batida es campeona de Roland Garros en dobles, y martilleó a Silvia, con golpes muy rápidos desde dentro de la pista. Silvia estuvo muy atrás, lejos de la línea de fondo y también de las opciones de luchar el primer punto. Solo pudo la española ganar un juego cuando la posible “bicicleta” sobrevolaba la pista de Roanne, y es que “Kiki” sacó para anotarse el doble rosco, y solo entonces tiró de orgullo la ilicitana para evitarlo. Los 25 golpes ganadores de la francesa, por los tres de Silvia fueron un obstáculo imposible de superar, pero no pueden echar abajo a la española, que mañana saltará a pista para pelear el cuarto punto si fuese necesario disputarlo.

La castellonense Sara Sorribes tuvo más cerca dar el primer punto a España, pero cayó en una inmensa batalla sobre la tierra batida de Roanne ante la veterana Pauline Parmentier en dos sets. Y es que solo los siete primeros juegos de este partido duraron más que el partido entre Silvia y Mladenovic. Lo tuvo en su mano Sorribes, que gozó de un 1-4 y bolas para colocarse1-5, pero, al igual que le ocurrió en las pasada semifinales del torneo de Bogotá, cuando desperdició una ventaja de 4-0 ante Lara Arruabarrena, Sara colapsó y cedió cinco juegos de manera consecutiva para perder el primer set. Esta historia, de la que Sara, a sus 20 años aprenderá para el futuro, estuvo cerca de repetirse en el segundo set, cuando se puso 1-2 con “break” a favor. Parmentier tiró de experiencia y desgastó a Sara, que llegó a sufrir de problemas físicos al final del partido, y la francesa acabó con la castellonense por 6-2 y 6-2.

España vuelve a hacer frente a un 2-0 en contra fuera de casa como ya le ocurrió al equipo de Copa Davis, por lo que Conchita Martínez tendrá que volver a recurrir a la épica para permanecer en el Grupo Mundial. Habrá que ver si esta vez los dioses del tenis escuchan a la aragonesa.