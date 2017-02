Toni Nadal: «Es mi última temporada con Rafa»

El entrenador de toda la vida de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha anunciado que dejará de trabajar junto a su sobrino cuando acabe la presente temporada, para así poder dedicarse plenamente a formar jugadores jóvenes en la academia de Manacor, según declaraciones recogidas por el portal italiano Il Tennis Italiano. «Mi relación con Rafa es muy buena, pero con el paso del tiempo he ido perdiendo peso a la hora de tomar decisiones. Llegará el momento en el que ya no decida en nada», ha asegurado Toni Nadal, quien trabaja desde siempre con el ex número uno del mundo, con quien afirma «no haber tenido crisis nunca».

La decisión de Toni Nadal de dejar el cuerpo técnico de Rafa (al menos en la faceta de acompañarle a lo largo de todo el año) se produce tras la incorporación en el mes de diciembre de Carlos Moyá al equipo de trabajo del tenista manacorense. Por lo tanto, Nadal es aconsejado y entrenado por Toni, Moyá y el extenista Francis Roig, un triplete del que el tío de Rafa se bajará al final de esta temporada.

La importancia de Toni Nadal en el éxito de Rafa Nadal es indudable. Fue él quien le entrenó desde pequeño, quien le hizo decidir entre el fútbol y el tenis y quien le ayudó a forjar ese carácter de persona ganadora a base de no rendirse nunca y de siempre buscar mejorar. Sin embargo, la ruptura profesional no alejará a Toni del tenis. «Ya que no seguiré al lado de Rafa me concentraré en trabajar con los jóvenes en nuestra academia», ha señalado Toni a la web italiana. Por tanto, su objetivo parece que pasa por entrenar y aconsejar a los jóvenes talentos del tenis mundial para tratar de moldear jugadores que sueñan con ser como su pupilo por excelencia. «Quiero cuidar la formación de jóvenes talentos en el momento más delicado de su crecimiento», ha indicado.

La noticia cae como una bomba tras un mes de enero en el que se vio una versión de Rafa Nadal que recordó a sus mejores tiempos. Tras la final de Australia que el manacorense perdió ante Roger Federer, el balear se bajó de la Copa Davis y del torneo de Rotterdam para descansar, y ahora tendrá que empezar a planificar un posible 2018 sin Toni a su lado. Esto puede provocar que Rafa decida que alguien más se una a su equipo en los próximos tiempos o que prefiera continuar con Carlos Moyá y Francis Roig como cabezas visibles. Por lo tanto, y si la decisión no cambia en los próximos meses, habrá que acostumbrarse a no ver la siempre característica gorra del tío Toni en el palco de Rafa Nadal.