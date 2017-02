Bautista sostiene a España

España sobrevivió a la primera jornada de la Copa Davis gracias a la victoria de Roberto Bautista contra Ante Pavic (6-4, 6-2 y 6-3). El equipo de Conchita Martínez empezó abajo tras la inesperada derrota de Pablo Carreño ante Franko Skugor (3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 7-6 (6)). El tenista castellonense no dio pie a un nuevo sobresalto y se mostró solvente y sin fisuras contra Ante Pavic.

Como tantas otras veces la Copa Davis transforma a los jugadores y convierte las diferencias en el ranking en mínimas. Franko Skugor es el 223 del mundo y pese a jugar esta eliminatoria como primer espada croata, su nivel queda lejos de las principales raquetas del país como Marin Cilic, Ivo Karlovic o Borna Coric. Pero este torneo tiene ese toque especial que da un plus a los jugadores al competir por su país. En su segundo partido en la competición, Carreño sintió esa la presión.

Con muchos huecos en la grada y una parcela llena de españoles, el asturiano se adelantó en el partido, al llevarse el primer set. El croata empezó a conectar derechas certeras a las líneas, lo que le valió para llevarse los dos siguientes sets. El vaivén hizo que Carreño se anotase la cuarta manga y sacase para ganar en el quinto (con tres bolas de partido posteriores). Sin embargo, con el público a su favor, Skugor llevó el partido al 'tie break' y tiró toda la presión sobre el asturiano, que acabó por sucumbir.

Roberto Bautista sumó su quinta victoria en Copa Davis al derrotar a Ante Pavic, número 486 de la ATP (6-4, 6-2 y 6-3). Con la lección aprendida de que en la Copa Davis no hay rival pequeño, el castellonense no se confió frente a un rival que no gana un partido ATP desde enero de 2016. No obstante, el comienzo del encuentro asustó, e hizo removerse en su silla a Conchita Martínez. Y es que Pavic saltó a la pista con los ánimos a Skugor aún en el ambiente, lo que benefició a su juego anárquico. Tanto fue así que las primeras ocasiones de rotura cayeron del lado del croata, aunque no pudo aprovecharlas.

Sí estuvo más acertado Roberto y a la primera que tuvo cogió delantera en la primera manga, pero se relajó, cedió su saque, y fue sobre el servicio de Pavic cuando cerró el primer set para España. En el segundo, Bautista impuso los peloteos como ley de vida y se anotó tres juegos de manera consecutiva para acabar por apuntarse el parcial (6-2). Una montaña demasiado alta que Pavic ya no pudo escalar. La mayor experiencia, ranking y calidad tenística del castellonense inundaron el ambiente en un estadio que se dio por satisfecho tras la victoria de Skugor. «Era importante irse al menos con 1-1, todavía nos quedan tres puntos y el equipo está concienciado», declaró el tenista de La Plana.

Con esta victoria España empata una eliminatoria que se complicó con la derrota de Pablo Carreño y en la que el número uno español sacó las castañas del fuego para calmar los ánimos de los croatas desplazados a Osijek. El equipo capitaneado por Conchita Martínez se queda con la obligación de vencer hoy en la prueba de dobles si no quiere tener que salvar dos 'bolas de partido' en la jornada del domingo, en la que salvo sorpresa volverán a saltar a la pista Roberto Bautista y Pablo Carreño. El punto de dobles se espera que lo disputen Feliciano y Marc López contra Nikola Mektic y Marin Draganja.