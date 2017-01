Bautista supera al maestro

La de cal en el Open de Australia la dio Roberto Bautista al acceder a octavos del torneo, aunque fuese a costa de otro valenciano como David Ferrer. El castellonense batió a Ferrer en un duelo épico entre dos jugadores que se parecen mucho en su estilo de juego y que se conocen mucho tanto dentro como fuera de la pista.

La victoria para Bautista en cuatro mangas (7-5, 6-7 (6), 7-6 (3) y 6-4) confirma el relevo generacional entre ambos jugadores, ya que mientras que Roberto tiene 28 años, David roza los 35. Bautista repite, por lo tanto, la cuarta ronda alcanzada en Australia en 2014 y 2016 y buscará ante Milos Raonic conseguir su mejor resultado en un 'Grand Slam'.

«Ha sido un partido muy duro, mi entrenador me ha dicho que hemos corrido algo más de cinco kilómetros en cuatro sets», dijo Bautista. «Ha sido muy difícil, he tenido momentos en los que he estado jugando mejor, otros en los que no me he sentido bien, pero he conseguido estar estable y mantener la calma, y ser bastante constante. He acabado reventado. David ha luchado hasta el final y ha sido muy bonito poder luchar contra él», explicó.

Por otro lado, el partido que ganó Rafa Nadal a Alexander Zverev se hubiese perdido hace un año. La película de los cinco sets en 'Grand Slam' perseguía a Rafa. Fognini en el Abierto de los Estados Unidos en 2015, Verdasco en Australia en 2016 y Pouille en Nueva York hace unos meses demostraron que el mallorquín no estaba mentalmente para competir la dureza de un partido de órdago. La película, tantas veces vista, tuvo un giro de guion digno del mismísimo Hitchcok.

El partido comenzó con la juventud desbordada de Zverev. El alemán soltó reveses cruzados y derechas bombeantes dignas del propio Djokovic y arrasó con todo a su paso en el primer set. Un castigo suficiente que Nadal entendió que debía parar. El sabotaje de la juventud intentó llevarse por delante al balear y éste respondió como ha hecho toda la vida, con la experiencia y el buen hacer de quien lleva años en la cima del mundo.

En el marcador se situó la igualdad (3-6 y 6-2) y sobre la pista aún más. Tanto fue así que la tercera manga se dirimió en el 'tie break', donde una vez más, los latigazos del futuro irrumpieron en el presente. Dos sets a uno para Zverev, Nadal con la muerte en los talones, la soga al cuello y el fantasma del quinto set a la vuelta de la esquina.

Había caído en las últimas tres ocasiones en que el partido se había ido tan largo. No podía volver a pasar. Encadenado a su derecha y a base de alargar los intercambios ,Nadal se llevó el cuarto set (6-3) y se enfrentó a su mayor psicosis, la manga definitiva. Como otras veces, Nadal comenzó 'break' arriba, y pese a que lo perdió, supo recuperarlo y aprovecharse del vértigo y los calambres del joven alemán, que si bien será una estrella, aún le queda mucho camino por recorrer. Nadal firmó así su pase a los octavos de final de Australia, un crimen perfecto en el que el español acabó con la maldición del quinto set. «Supe aceptar las dificultades y buscar las soluciones», dijo. Pablo Carreño cayó ante Istomin.