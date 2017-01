Ferrer cae eliminado y Feliciano López se retira por problemas de espalda

El tenista español David Ferrer, tercer cabeza de serie del torneo, ha caído eliminado hoy en la segunda ronda de Auckland ante el holandés Robin Haase, por 2-6, 6-4 y 7-6 (4), mientras que Feliciano López ha tenido que retirarse por problemas en la espalda.

David Ferrer comenzó el partido imponiéndose en el primer set, pero el holandés igualó el choque en el segundo y se llevó el 'tie-break' definitivo del tercero, en un partido con dos horas de duración entre dos tenistas que no se habían enfrentado nunca.

Feliciano López, sexto cabeza de serie, ha decidido retirarse por problemas de espalda justo antes de disputar su encuentro con el francés Jeremy Chardy, número 71 del mundo, que accede a la siguiente ronda del ASB Classic de Auckland.

"Lamento no estar disponible para saltar hoy a la pista. Me he levantado con un problema en mi espalda y espero recuperarme para competir en Melbourne", ha declarado el tenista en su cuenta personal de Twitter.

Carreño, a cuartos en Sidney

El tenista español Pablo Carreño, cuarto cabeza de serie del torneo, ha accedido hoy a los cuartos de final de Sídney tras imponerse al alemán Mischa Zverev por 3-6, 7-6 (4) y 6-3, mientras que Marcel Granollers ha perdido frente al británico Daniel Evans por 1-6, 6-3 y 6-3.

Pablo Carreño, único español que queda en pie en Sídney, tuvo que remontar ante Zverev tras perder el primer set del que ha sido su primer partido del año, y se enfrentará en cuartos de final al ruso Andrey Kuznetsov.

Marcel Granollers, octavo cabeza de serie, no pudo continuar la inercia de una buena primera manga ante Evans para terminar cayendo en tres sets en un partido que duró una hora y cuarenta minutos.