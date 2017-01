«Desde los nueve años quiero ser número uno»

Seone Méndez es una ciudadana del mundo. Nació en Australia. De padres argentinos tiene antepasados italianos y cultiva su incipiente carrera como tenista bajo el sol valenciano. L'Eliana se ha convertido en el centro de operaciones: «Desde aquí es más fácil viajar por Europa». Ahí le mima todo el equipo de profesionales de Masía del Pilar. En el momento de la entrevista, Azucena Sánchez, una de las fisios, trata de mancharle la nariz con nata. «¡Nooo!», grita la joven mientras esquiva la broma. Le ha sacado una sonrisa en un momento duro, pues intenta recuperarse de una lesión que ha marcado con un interrogante el inicio de 2017, año que ha de ser decisivo en su trayectoria.

¿De dónde se siente?

Mis padres son argentinos y vivimos en España, pero yo me siento australiana al 100%.

LAS CLAVES SUS RETOS «En 2018 quiero estar en el cuadro final del Open de Australia, sin wild card ni tras la ronda previa» DIFERENCIAS DEL TENIS FEMENINO «Los hombres sacan con más efecto y algunas chicas no trabajan eso... pero está cambiando»

Pero tiene acento argentino...

Sí, aunque no he ido nunca.

¿Es una asignatura pendiente? ¿Irá antes a jugar un partido o a conocer sus orígenes?

Por el momento, si voy será a jugar. A lo mejor vamos de visita porque tengo familia allí, pero no sé cuándo. Quiero ir a donde vivieron mis padres. Él es de Buenos Aires y ella, de Rosario.

¿Por qué se vinieron a vivir a Valencia?

Cuando juego cada semana, estamos siempre viajando. Australia queda muy lejos, para llegar hasta aquí tardas día y medio. Además, mi hermano juega a fútbol y está mejor en Valencia.

Pero eso ocurre con varias ciudades en Europa. ¿Recuerda cuándo se decantó por Valencia?

No. Fue una decisión de mis padres. Influyó que mi hermano jugaba en el Valencia. Además, creo que teníamos contactos, yo estuve entrenando en TenisVal.

¿Con quién entrena ahora?

Por el momento, con mi padre, pero voy a Australia para entrenar con la Federación.

¿Por qué ha venido a tratarse de su lesión a Valencia?

Llevaba tres meses sin ver a mis padres y como no podía jugar...

¿Qué está haciendo para recuperarse de la lesión?

Es una lesión un poco complicada, no podemos hacer nada, sólo descansar. Me pongo hielo.

Su ilusión es disputar el Open de Australia junior...

Yo quiero jugar y lo voy a hacer todo para conseguirlo.

¿Qué opciones tendría si pudiese disputarlo?

Si estoy preparada para jugar, yo quiero ganarlo. Es un reto. De ahí tengo unos WTA que estoy preparando también. Después del Open de Australia tengo programado disputar ocho torneos.

¿Cuándo va a sonar el nombre de Seone Méndez?

Ojalá pronto. Este año es muy importante para mí. Tengo 17 años y creo que estoy en mi momento.

¿Pero es un ahora o nunca?

Para mí sí, aunque creo que tengo el año que viene como margen.

¿Para cuándo se ha marcado el reto de colarse en un cuadro principal de un Grand Slam?

En 2018 quiero estar en el cuadro final de Australia, pero directamente. Sin wild card ni disputando la ronda previa.

Se leen comentarios de que es usted la perla del tenis femenino, por la que se van a pelear España y Australia...

Yo voy a jugar por Australia. En la Federación me están cuidando, me ayudan mucho.

¿Ha sido un fallo de la española dejarla escapar?

No lo sé... La verdad es que nadie de la española me preguntó. Yo estoy con Australia.

¿Cómo decide una niña empezar a jugar al tenis?

Yo llevo mucho tiempo. Empecé a los seis años y desde los nueve soñaba con ser profesional. Tenía esa mentalidad de que quería llegar a número uno.

¿Ha habido algún momento en que ha pensado abandonarlo?

Ha habido momentos, como ahora que estoy lesionada y llevo más de un mes sin jugar. Estaba triste porque veía a las chicas que participaban y ganaban, y yo estaba capacitada para vencerles.

¿En quien se apoya en esos malos momentos?

Mi familia me apoya mucho.

Da la sensación que el tenis es uno de los deportes donde las mujeres cuentan con más oportunidades pero, ¿lo tienen más complicado que los chicos?

Yo creo que para los chicos es más difícil porque su tenis es más físico. Juegan hasta cinco sets y las chicas, sólo tres.

¿Cree que las chicas podrían jugar cinco sets?

Yo quiero, pero no creo que ocurra pronto. No sé, la verdad.

¿Es una decisión machista?

Es complicado. A los chicos y las chicas les pagan igual, y ellos tenían problemas en eso, pueden jugar cinco sets y nosotras, tres.

¿Cómo se define? ¿Cuál es su golpe favorito?

¡Buena pregunta! (ríe). No me gusta decir cuál es mi golpe favorito, pero creo que la derecha. Y también el saque.

Se habla de que los servicios femeninos son menos potentes...

Pero Serena Williams saca a 200 y algo, que es más que muchos chicos. Es diferente. Los hombres sacan más con efecto y algunas chicas no trabajan eso, juegan más plano. Pero eso está cambiando.

¿Cree que esa puede ser una de sus bazas?

A mí me gusta jugar con efecto, hacer dejadas. Me encanta practicar un tenis como los chicos, no un juego plano.

¿Se va a formar en algo como alternativa al tenis?

Quiero hacer el curso de entrenadora por si pasa algo y no llego.

Nació con una raqueta y no quiere soltarla por nada del mundo...

(Ríe). La verdad es que sí. Quiero jugar y mi deseo es estar siempre en el mundo del tenis.

¿Cómo ve el futuro del tenis?

Creo que con un juego más como el que practican los chicos. Pienso que será más complicado.

¿Deben equipararse aún las mujeres con ellos?

En muchas cosas sí.

¿A nivel mundial se les presta más atención a ellos?

La verdad es que sí. Necesitamos más chicas que jueguen. En España está más igualado, pero en Australia hay muchos más chicos.