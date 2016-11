Djokovic: «Murray merece ser el número uno»

El tenista serbio Novak Djokovic elogió este viernes a su colega Andy Murray, quien en el Masters de Londres (13-20 noviembre) estrenará su estatus de número uno del mundo, y aseguró que el británico ha sido "el mejor jugador en los últimos meses" y que comanda "con todo merecimiento" el ránking de la ATP.

"Sólo tengo palabras de elogio hacia Andy por lo que ha conseguido en este último año", dijo Novak en el pabellón O2 Arena de la capital británica, sede del ATP World Tour Finals por octavo año consecutivo.

"Empezó por la tierra batida, donde fue muy consistente: jugó tres finales y ganó en Roma; y después se impuso en todos los torneos sobre hierba y los Juegos Olímpicos. Es el número uno merecido. Sin ninguna duda, ha sido el mejor jugador de los últimos seis meses", prosiguió.

"Mirando sus cualidades y determinación, es más que capaz de seguir a este nivel durante mucho tiempo", señaló el serbio.

Djokovic estuvo intratable en la primera mitad del año, en la que levantó siete títulos -Abierto de Australia, Roland Garros, Doha, Indian Wells, Miami, Madrid y Toronto-, aunque se desinfló ligeramente en los últimos meses, en los que vio cómo Murray le arrebataba el número uno del mundo.

"Tuve altibajos, como le pasa a todo el mundo, pero creo que he tenido unos meses muy buenos. Quizá no he estado al nivel de hace 12 o 15 meses, pero en este deporte no puedes ganar siempre", afirmó Nole en la abarrotada rueda de prensa.

"El nivel de éxito que he tenido en los últimos años quizá es lo que le ha quedado a la gente. Después de Roland Garros no me recuperé del todo y no pude competir tan bien. Fue una hazaña increíble, desde luego, pero necesité tiempo para volver a competir", apuntó.

"Jugué bien el Abierto de Estados Unidos y gané en Toronto, aunque luego no pude ir a los Juegos Olímpicos. En líneas generales, estoy orgulloso de mi año y ahora llego a Londres para coronar la temporada de la mejor forma posible", indicó.

Djokovic, ganador los últimos cuatro años del torneo de maestros en la capital británica, dijo que llega "con confianza" para repetir los éxitos logrados en el O2 en el pasado.

"He tenido cuatro años fantásticos y confío en seguir teniendo esos resultados que tuve", aseguró Nole, tres veces verdugo de Roger Federer (2012, 2014 y 2015) y una de Rafael Nadal (2013).

En total, el tenista de Belgrado acumula cinco ATP World Tour Finals, cuatro en Londres y uno en Shanghai, donde derrotó al ruso Nikolay Davydenko.

Este año, ha quedado encuadrado en el Grupo Ivan Lendl, junto al canadiense Milos Raonic y a los debutantes Gael Monfils y Dominic Thiem. Contra sus tres rivales, Djokovic no ha cedido ni un solo set y combina un demoledor 23-0 como balance.