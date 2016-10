Toni Nadal: «Cuando Rafael se lesionó en Francia tenía la fuerza suficiente para ganar otro Roland Garros»

El entrenador del tenista Rafael Nadal, su tío Toni Nadal, ha afirmado que conoce las causas de la situación actual de su pupilo y se ha mostrado "convencido" de que los problemas que han propiciado las últimas derrotas pueden resolverse, una vez se recupere totalmente de sus molestias físicas. "Yo sé lo que le está pasando, pero no sé si me interesa contarlo, y no es una cosa concreta, sino varias unidas, aunque está claro que desde que se lesionó en la muñeca, cuando se encontraba en un gran momento, no ha vuelto a estar recuperado al cien por cien", ha señalado el técnico.

El técnici, que ha pronunciado una conferencia en León, ha señalado: "Cuando se acaben estos problemas, volverá sin duda a su nivel, porque cuando se lesionó en Francia tenía la fuerza suficiente para ganar otro Roland Garros y confío, con la esperanza fundada, que si se recupera volverá a optar al próximo torneo".

Según su técnico, las últimas derrotas de Rafa Nadal no tienen que ver con una posible pérdida de temor hacia él por parte de sus rivales "porque es justo al revés". "Te ven invencible si juegas bien y entonces te temen, tal y como venía ocurriendo con Djokovic", ha dicho.

Sobre la posible retirada temporal para centrarse en los entrenamientos, el técnico del tenista manacoense ha afirmado que "es algo que aún no está decidido y será un tema suyo y del doctor".

De cara al futuro ve "muy complicado" que se repita una época en la que haya tres tenistas como Djokovic, Federer y Rafael dominando todos los torneos. Además, adelantó como uno de sus herederos, quizá menos mediáticos hasta ahora, al joven tenista alemán de ascendencia rusa Alexander Zverev, de 19 años.

Toni Nadal ha ofrecido una conferencia en los Multicines Odeón de la capital leonesa, dentro del programa de actos organizado por el periódico "Diario de León" con motivo de su 110 aniversario.

Todavía se ve de cara al futuro formando esa inseparable pareja con su sobrino, aunque haya avanzado que, una vez que Rafael abandone la práctica activa, continuará su labor en la dirección de la academia que hoy precisamente ha inaugurado el tenista, junto con Roger Federer, en Manacor.