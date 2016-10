Bautista se queda solo en Shanghái

Después de la eliminación de Rafael Nadal en la segunda ronda de Shanghái, las opciones españolas en el Masters 1.000 se habían reducido. Marcel Granollers y Roberto Bautista eran los únicos supervivientes en octavos de final y la situación se presentaba complicada para ambos y sólo el segundo superó la fase.

El éxito de Bautista permitió además una pequeña venganza para Nadal porque el castellonense venció a Victor Troicki, verdugo del balear en la anterior ronda. El cabeza de serie número 15 necesitó una hora y 14 minutos para al serbio 6-3 y 6-3, gracias a su atrevimiento con el resto para cerrar cuatro de las 12 oportunidades de rotura de las que dispuso en el encuentro.

El triunfo del español resulta además un nuevo hito en su categoría puesto que sólo una vez (en 2014 en Madrid) había superado los octavos de final en un torneo de la categoría de nueve ocasiones. «Hacer 'semis' en un Masters 1000 siempre es algo muy grande. De momento, a disfrutar de la victoria de hoy y si consigo sacar nivel e intensidad, tengo opciones de ganar», reconoció el español antes de saber que disputaría su siguiente duelo contra el francés Jo-Wilfried Tsonga, quien tuvo que trabajar su clasificación ante Alexander Zverev en dos horas y 26 minutos, con su remontada (6-7(4), 6-2, 7-5) para intentar acercarse a una de las últimas oportunidades para el torneo de maestros de Londres que se disputará en noviembre.

Marcel Granollers no pudo acompañar a Bautista en la siguiente fase porque perdió contra el alemán Mischa Zverev. «He tenido opciones con 7-6, 3-2 y una bola para romperle (el servicio). No le he roto ahí, justamente él me ha roto el saque y allí ha cambiado un poco el partido», reconoció el barcelonés a Efe. El germano venció 6-7(4), 6-4 y 6-1 en dos horas y 8 minutos.