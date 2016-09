Ferrer lleva a España a un paso de la elite mundial

Feliciano López y David Ferrer cumplieron ayer los pronósticos y no dieron opción a la India de sumar algún punto en la primera jornada del 'play off' de ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis. El toledano superó a Ramkumar Ramanathan en cuatro mangas (6-4, 6-4, 3-6 y 6-1) y David Ferrer a Saketh Myneni en tres (6-1, 6-2 y 6-1). Pese a dejarse uno por el camino, Feliciano mostró una gran superioridad durante la mayor parte del encuentro y sólo un pequeño despiste en la tercera manga impidió que cerrase el primer punto en sets consecutivos.

Que Feliciano López jugase el primer punto no estaba programado. El partido lo tenía que disputar en principio el número uno del equipo español, es decir, Rafa Nadal. Sin embargo, minutos antes del comienzo del encuentro, Pedro Gutiérrez, delegado de la Federación Española de Tenis (FET) anunció que Nadal no podría jugar debido a un problema estomacal. Por lo tanto, la responsabilidad de abrir la eliminatoria, como ya ocurrió en Rumanía, recayó sobre Feliciano López. Una vez más el toledano no decepcionó y allanó el camino para que España se asentase en la India con el primer punto de la eliminatoria bajo el brazo. Una vez acabado el partido, Feliciano confirmó que lo de Nadal no era sólo un tema estomacal. «Rafa ha tenido problemas con la muñeca toda la semana y no quería tomar riesgos», afirmó el tenista de Portillo.

La tranquilidad en el marcador contrastaba con las condiciones climáticas. Pese a que los partidos se disputaban bajo el atardecer de Nueva Delhi, el calor y la humedad se tornaron en protagonistas absolutos de la jornada. Feliciano era el claro ejemplo de ello. Por ello, para el segundo partido del día David Ferrer quiso llevarlo por la vía rápida

Ante Saketh Myneni la superioridad española fue aún mayor. El jugador indio no tuvo el carácter ni la actitud que sí demostró 'Ram' y no consiguió ganarse al público en ningún momento del partido. Entre la falta de calor por parte de la grada y la clara ventaja tenística de Ferrer el partido no tuvo mucha historia. En una hora y media Ferrer liquidó a Myneni, el número 137 del mundo, que solo atrapó cuatro juegos y cayó en tres sets.

Con los dos puntos en el marcador de España la jornada de hoy puede ser clave. Si España vence en el dobles será equipo del Grupo Mundial. Si pierde tendrá que esperar a mañana. De cara al partido de parejas, los indios formarán salvo sorpresa con la leyenda de 43 años Leander Paes (ocho 'Grand Slam' ganados en dobles) y Myneni.

Por parte española se espera que repita la pareja formada por Feliciano y Marc López, aunque el toledano dejó caer que Nadal podría formar junto al catalán. «Puede que Rafa juegue el dobles. Confiamos en que pueda disputar algún partido a lo largo del fin de semana», comentó Feliciano tras su victoria.

Si España venciese en esta disciplina acabaría con la mala racha que atraviesa el dobles español en Copa Davis. De las últimas cinco eliminatorias sólo se ha vencido a Dinamarca, lo cual incluye duras derrotas ante Rusia o Brasil. Por lo tanto, el dobles es clave y puede ser la llave para acceder al Grupo Mundial.